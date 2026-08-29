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Itapoã

Nu, homem invade casa de vizinho e o espanca até a morte

O autor do crime, Robson Borges de Amorim, foi preso em flagrante por policiais da Seção de Investigação de Crimes Violentos (Sicvio) da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá)

Homem é preso após tentativa de homicídio no Paranoá - (crédito: Laezia Bezerra/CB)
Homem é preso após tentativa de homicídio no Paranoá - (crédito: Laezia Bezerra/CB)

Um homem foi assassinado na Quadra 318 do Itapoã ao ter a casa invadida por um vizinho e ser espancado até a morte, na noite de sexta-feira (28/8). O autor do crime, Robson Borges de Amorim, foi preso em flagrante por policiais da Seção de Investigação de Crimes Violentos (Sicvio) da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

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Segundo a polícia, Robson invadiu a casa de Antônio Salvino da Silva e o agrediu até a morte. Em depoimento, Robson alegou ter entrado em surto psicótico após beber um chá à base de maconha. Disse que ingeriu a bebida para relaxar e, após isso, despiu-se e invadiu a residência do vizinho.

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Após cometer o homicídio, Robson entrou em outra casa e trancou-se em um cômodo até ser localizado pelo Corpo de Bombeiros Militar. Ele foi preso na UPA do Paranoá.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 29/08/2026 22:00
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