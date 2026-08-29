Vídeo mostra momento em que advogado atira contra vizinho após queixa de som alto

Um vídeo registrou os disparos efetuados por um advogado contra um homem no Setor de Mansões de Taguatinga, após queixa de som alto. Silas Cassimiro Dias, também técnico em gestão pública na Polícia Técnico-Científica de Goiás, foi preso em flagrante pela Polícia Militar por ameaça e disparo de arma de fogo.

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O episódio ocorreu às 23h de quinta-feira (27/8), quando policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de ameaça. A vítima, vizinha do advogado, resolveu registrar em vídeo o momento em que toca a campainha de Silas para pedir que o som fosse diminuído.

Silas atende na primeira chamada. “Boa noite, tudo bom?”, indaga o vizinho. O advogado responde: “Fala”. O rapaz se apresenta, diz que é morador do lado e pede para conversar com alguém. Em tom ríspido, Silas diz: “Pode falar, o que você quer?”. “Gostaria de pedir, com tranquilidade, para que abaixasse o som, porque está difícil para dormir”, responde.

O advogado parece desligar a chamada, e o vizinho toca a campainha novamente. Quando desiste, sai caminhando na rua e é surpreendido por ao menos seis disparos de arma de fogo. Nenhum acertou o morador.

No endereço, os militares não foram atendidos. Eles entraram na casa e prenderam o advogado. A suposta arma usada no crime, uma pistola calibre .380, com carregador e munições, além de munições intactas e deflagradas de calibres .380, .38, .32 e .357, foram apreendidas.

