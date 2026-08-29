PM de folga intervém após homem ser atingido com barra de ferro na Asa Norte

Um policial militar de folga interrompeu uma agressão entre dois homens na Quadra 707 da Asa Norte, em Brasília. Segundo a Polícia Militar, um homem foi preso após atingir outro na cabeça com uma barra de ferro.

À polícia, a vítima disse que, depois de ser golpeada, o suspeito tentou esfaqueá-la. Imagens de câmeras de segurança registraram a chegada do policial, que separou os dois. O suspeito fugiu em direção à Quadra 706 (veja vídeo abaixo).

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Após o compartilhamento das informações, policiais localizaram o homem na quadra vizinha. Segundo a PM, ele estava com uma faca e uma navalha.

O caso é investigado pela 5ª Delegacia de Polícia (área central).