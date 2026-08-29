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Violência

PM de folga intervém após homem ser atingido com barra de ferro na Asa Norte

À polícia, a vítima disse que, depois de ser golpeada, o suspeito tentou esfaqueá-la. Episódio foi registrado por câmeras de segurança

Caso ocorreu na Asa Norte - (crédito: PMDF/Divulgação)
Caso ocorreu na Asa Norte - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um policial militar de folga interrompeu uma agressão entre dois homens na Quadra 707 da Asa Norte, em Brasília. Segundo a Polícia Militar, um homem foi preso após atingir outro na cabeça com uma barra de ferro.

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À polícia, a vítima disse que, depois de ser golpeada, o suspeito tentou esfaqueá-la. Imagens de câmeras de segurança registraram a chegada do policial, que separou os dois. O suspeito fugiu em direção à Quadra 706 (veja vídeo abaixo).

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Após o compartilhamento das informações, policiais localizaram o homem na quadra vizinha. Segundo a PM, ele estava com uma faca e uma navalha.

O caso é investigado pela 5ª Delegacia de Polícia (área central).

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 29/08/2026 22:05
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