Ônibus atropela motoqueiro no centro de Taguatinga

Caso aconteceu na noite deste domingo (30/8) - (crédito: Material cedido ao Correio)

Por volta das 22h30 deste domingo (30/8), um ônibus da empresa marechal atropelou um motoqueiro no cruzamento do Centro de Taguatinga.



Após a colisão, o motociclista, um entregador por aplicativo, ficou ferido no solo até a chegada dos bombeiros.



Mesmo com o impacto , ele estava consciente e orientado e se queixava apenas de dores nas costas.



O motorista do ônibus alega que o sinal estava verde para ele. O motociclista foi encaminhado para uma unidade hospitalar próxima sem ferimentos graves.

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