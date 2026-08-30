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ACIDENTE

Ônibus atropela motoqueiro no centro de Taguatinga

O motociclista foi encaminhado para o hospital sem ferimentos graves

Caso aconteceu na noite deste domingo (30/8) - (crédito: Material cedido ao Correio)
Caso aconteceu na noite deste domingo (30/8) - (crédito: Material cedido ao Correio)

Por volta das 22h30 deste domingo (30/8), um ônibus da empresa marechal atropelou um motoqueiro no cruzamento do Centro de Taguatinga.

Após a colisão, o motociclista, um entregador por aplicativo, ficou ferido no solo até a chegada dos bombeiros.

Mesmo com o impacto , ele estava consciente e orientado e se queixava apenas de dores nas costas.

O motorista do ônibus alega que o sinal estava verde para ele. O motociclista foi encaminhado para uma unidade hospitalar próxima sem ferimentos graves.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 30/08/2026 23:04 / atualizado em 30/08/2026 23:12
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