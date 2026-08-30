Ônibus atropela motoqueiro no centro de Taguatinga

Por volta das 22h30 deste domingo (30/8), um ônibus da empresa marechal atropelou um motoqueiro no cruzamento do Centro de Taguatinga.
Após a colisão, o motociclista, um entregador por aplicativo, ficou ferido no solo até a chegada dos bombeiros.
Mesmo com o impacto , ele estava consciente e orientado e se queixava apenas de dores nas costas.
O motorista do ônibus alega que o sinal estava verde para ele. O motociclista foi encaminhado para uma unidade hospitalar próxima sem ferimentos graves.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Saiba Mais
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
postado em 30/08/2026 23:04 / atualizado em 30/08/2026 23:12