Alunos do Colégio Militar Dom Pedro II levam ouro em olimpíada nacional de história

Uma equipe de alunos do Colégio Militar Dom Pedro II, de Brasília, conquistou neste domingo (30/8) a medalha de ouro na 18ª edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB), promovida pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
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Formada por Enzo Beltrão, Gabriel Amaral e Pedro Oliveira, a equipe “Navegantes do Conhecimento 9F”, do 9º ano da unidade Taguatinga/Ceilândia, foi a primeira do Distrito Federal a vencer a competição.
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A final foi realizada presencialmente em Campinas (SP). A equipe chegou à disputa depois de conquistar a medalha de prata na etapa distrital e avançar pelas cinco fases nacionais realizadas pela internet.
A edição deste ano reuniu mais de 64 mil equipes de todo o país. Dessas, 353 chegaram à Grande Final Nacional. O Distrito Federal teve cinco representantes na última etapa.
Os estudantes foram orientados pelo professor de história Caio Cesar, que acompanhou mais de 40 equipes do colégio durante a competição.
Segundo o professor, o desempenho foi resultado do trabalho de pesquisa e análise de documentos históricos desenvolvido pelos alunos ao longo das etapas. “Chegar à final já era uma grande conquista, mas o ouro coloca a equipe Navegantes do Conhecimento 9F na história da nossa escola e do Distrito Federal”, afirmou.