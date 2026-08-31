Shopper chega ao Centro-Oeste com mercado on-line 24 horas

Para quem quiser fazer uma compra rápida, o serviço Shopper Now funciona 24 horas por dia e reúne cerca de 3 mil produtos - (crédito: Divulgação)

Quem deixar a ida ao supermercado para a última hora terá uma nova opção a partir desta terça-feira (1º/9) em Brasília. A Shopper começa a operar no Distrito Federal e em Goiânia com compras de supermercado feitas pelo site ou aplicativo da empresa e entregas que podem chegar em até 20 minutos.

A operação chega à região com investimento de R$ 25 milhões e um centro de distribuição de 7 mil metros quadrados em Brasília. É o primeiro espaço desse tipo da empresa fora de São Paulo. A estrutura vai abastecer as seis chamadas dark stores (locais reservados apenas para delivery) abertas nas duas cidades, quatro em Brasília e duas em Goiânia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para quem quiser fazer uma compra rápida, o serviço Shopper Now funciona 24 horas por dia e reúne cerca de 3 mil produtos. A lista inclui itens de supermercado e bebidas, inclusive opções entregues geladas. Já a modalidade Compra Única permite fazer um pedido sem assinatura, com prazo de até duas horas em Brasília.

Também será possível usar a plataforma para organizar a compra do mês. Na Compra Programada, o consumidor escolhe os produtos e deixa a entrega agendada. A empresa ainda oferece uma modalidade específica para alimentos frescos, com entregas semanais ou quinzenais, e uma opção voltada para produtos de animais de estimação.

Além disso, o consumidor não precisa pagar mensalidade para usar a Shopper. Já as taxas de serviço e de entrega dependem do tipo de compra, do endereço e do horário escolhido. Segundo as regras da empresa, a taxa de serviço pode ser gratuita a partir de determinados valores de compra, mas um adicional definido pelo CEP e, em alguns casos, um frete pelo horário de entrega ainda podem ser cobrados. Os valores aparecem no momento de finalizar o pedido.

A Shopper afirma ainda que terá até 13 mil produtos disponíveis no catálogo do Centro-Oeste e que mais de 30 marcas ainda não encontradas no Distrito Federal e em Goiás passarão a ser vendidas pela plataforma. A empresa aposta na combinação entre variedade e rapidez para conquistar espaço na rotina de quem prefere resolver as compras sem sair de casa.