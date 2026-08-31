Em sabatina, Cappelli apresenta propostas para áreas diferentes do DF

Candidato ao Governo do Distrito Federal, Ricardo Cappelli (PSB) participou, na manhã desta segunda-feira (31/8), de uma sabatina no Jornal de Brasília, na qual apresentou propostas para áreas como saúde, educação, economia, segurança pública e mobilidade. Durante o encontro, o candidato ressaltou sua experiência na gestão pública e a preparação para assumir o cargo, caso eleito.

Cappelli destacou que, com mais de 26 anos na área de gestão pública, teve interesse em ser candidato ao GDF após ser interventor federal na capital após os ataques do 8 de janeiro de 2023. “Tenho 26 anos de gestor público e estou há um ano e meio me preparando para ser o governador do Distrito Federal”, ressaltou.

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Segundo o candidato, quando decidiu se candidatar ao posto, resolveu que precisava conhecer a fundo a cidade. “E eu estou desde de janeiro de 2025 morando por uma semana numa cidade diferente do DF”, afirmou. O candidato disse que, durante sua moradia momentânea nas regiões administrativas do DF, ele anda de transporte público e visita as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) das regiões. “Eu estou há 18 meses conhecendo o Distrito Federal real, que não é o do cartão postal”, destacou.

O candidato criticou as filas na saúde pública e apresentou propostas para reduzir o tempo de espera por cirurgias, consultas e exames. “Ter 30 mil pessoas na fila de cirurgias não é razoável. Por isso, eu lancei o programa Fila Zero”, afirmou. Ele também citou medidas voltadas à mobilidade e à regularização fundiária, como o programa No Máximo Até Uma Hora, que prevê reduzir o tempo de deslocamento entre casa e trabalho, e o A Casa É Sua, destinado à regularização de imóveis. “Eu sei a agonia de quem não consegue ter a escritura da sua casa. 32,6% dos imóveis próprios do DF não têm escritura. Nós vamos dar a escritura da casa pelo menor valor legal possível para todo mundo”, declarou.

Na segurança, apresentou o programa Tolerância Zero, que prevê ampliar os efetivos da Polícia Militar e da Polícia Civil, retomar as Rondas Ostensivas Candangas e o policiamento a pé conhecido como Cosme e Damião, além de investir em planejamento, inteligência e inteligência cibernética. “O efetivo reduziu enquanto a população cresceu. Nós vamos voltar a aumentar o efetivo da PM”, disse. O candidato defendeu o reforço das ações de prevenção ao feminicídio e a criação de equipes multidisciplinares para atender pessoas em situação de rua.

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Cappelli destacou a demanda de mães atípicas por atendimento especializado nas escolas e prometeu realizar concurso para a contratação de monitores qualificados. “Toda escola vai ter um monitor para cuidar dessas crianças e apoiar o professor”, declarou. Além disso, defendeu a retomada do ensino em tempo integral como forma de garantir que mães possam trabalhar enquanto os filhos permanecem na escola.