Carro capota na saída do Lago Norte; condutora sai ilesa

A condutora do carro foi atendida e não precisou ser encaminhada a uma unidade hospitalar - (crédito: Foto: Crédito/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado na tarde desta quarta-feira (2/9) para prestar socorro em um acidente envolvendo um veículo que capotou na curva de saída do Centro de Atividades do Lago Norte (CA).

Ao chegarem ao local, as equipes realizaram gerenciamento de riscos e estabilização do carro. A condutora foi atendida e não precisou ser encaminhada a uma unidade hospitalar.

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A Polícia Militar do DF também foi chamada. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.