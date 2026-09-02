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Carro capota na saída do Lago Norte; condutora sai ilesa

Acidente aconteceu por volta do meio-dia desta quarta-feira (2/9). Duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionadas

A condutora do carro foi atendida e não precisou ser encaminhada a uma unidade hospitalar - (crédito: Foto: Crédito/CBMDF)
A condutora do carro foi atendida e não precisou ser encaminhada a uma unidade hospitalar - (crédito: Foto: Crédito/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado na tarde desta quarta-feira (2/9) para prestar socorro em um acidente envolvendo um veículo que capotou na curva de saída do Centro de Atividades do Lago Norte (CA).

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Ao chegarem ao local, as equipes realizaram gerenciamento de riscos e estabilização do carro. A condutora foi atendida e não precisou ser encaminhada a uma unidade hospitalar. 

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A Polícia Militar do DF também foi chamada. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 02/09/2026 15:31
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