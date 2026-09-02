Carro capota na saída do Lago Norte; condutora sai ilesa

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado na tarde desta quarta-feira (2/9) para prestar socorro em um acidente envolvendo um veículo que capotou na curva de saída do Centro de Atividades do Lago Norte (CA).
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Ao chegarem ao local, as equipes realizaram gerenciamento de riscos e estabilização do carro. A condutora foi atendida e não precisou ser encaminhada a uma unidade hospitalar.
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A Polícia Militar do DF também foi chamada. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.
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postado em 02/09/2026 15:31