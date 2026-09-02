Grupo utilizava plataformas de comércio para aplicar golpes em vendedores

O esquema criminoso mirava em vendedores em plataformas de comércio eletrônicas. Após o anúncio do produto, os autores entravam em contato e demonstravam interesse na compra, a partir de contas falsas - (crédito: Foto:Crédito/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal atuou em uma operação de seis mandados de busca e apreensão na Zona Leste de São Paulo, com apoio operacional da PCSP, na manhã desta quarta-feira (2/9). Investigações foram realizadas para identificar integrantes de grupo especializado em fraudes, conhecido como “Golpe do Falso Suporte”.

Dinâmica do golpe

O esquema criminoso mirava em vendedores em plataformas de comércio eletrônicas. Após o anúncio do produto, os autores entravam em contato e demonstravam interesse na compra, a partir de contas falsas. A vítima então recebia comunicações fraudulentas por e-mail, WhatsApp e outros, que simulavam a plataforma oficial e informavam a conclusão da compra e pagamento aprovado.

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O vendedor, convencido de que receberia o valor da venda, entregava o produto a terceiros, entregador, motoboy, ou motorista de aplicativo indicado pelos falsos compradores. O suporte golpista também exigia pagamento, muitas vezes por PIX, de taxas para desbloqueio do pagamento.

A vítima percebia então que não havia venda efetiva, perdendo o produto e o valor transferido ao grupo. Ao todo, o impacto financeiro apenas à plataforma de vendas foi de aproximadamente R$300 mil, para ressarcir usuários lesados pelas fraudes.

Foram identificadas vítimas no Distrito Federal e em outros estados, com prejuízo potencial de mais de mil vendedores, sendo eles 187 do DF, e aproximadamente R$9,8 milhões em produtos. Em levantamento, dezenas de ocorrências policiais foram registradas em diferentes RA 's.

Também são apurados indícios de lavagem de dinheiro. O grupo movimentou e circulou valores provenientes das fraudes em diferentes contas bancárias. A investigação busca identificar os beneficiários finais dos recursos e a estrutura da organização.

Alerta à população

A PCDF orienta que confirmações de pagamento e venda de produtos em plataformas digitais devem ser verificadas diretamente no aplicativo ou site oficial do sistema. Alguns sinais de fraude são solicitação de pagamento de taxas para liberação de dinheiro, contatos de atendentes fora dos canais oficiais e pressão para entrega do produto.