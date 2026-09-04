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FORMAÇÃO

Brasília ganha Clube de Oratória com palco aberto e encontros mensais

Iniciativa cria um espaço para a prática contínua da comunicação; primeiro encontro acontece em setembro e é aberto a todos os públicos

A jornalista Marina Figueiredo ensina como se preparar para falar em público sem medo, tema central do Clube de Oratória - (crédito: Divulgação)
A jornalista Marina Figueiredo ensina como se preparar para falar em público sem medo, tema central do Clube de Oratória - (crédito: Divulgação)

Brasília terá um novo espaço para a prática da comunicação com o lançamento do Clube de Oratória no dia 11 de setembro. A iniciativa busca reunir pessoas que desejam exercitar a fala em público, testar ideias e desenvolver novas habilidades.

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A proposta é realizar encontros mensais abertos a diferentes públicos no Pátio Brasil Shopping. A programação incluirá talks, palco aberto, práticas de oratória e exercícios de improviso. A ideia surgiu da demanda de pessoas que, após concluírem cursos na área, buscavam um local para continuar praticando.

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“Depois de uma formação em oratória, muita gente se pergunta onde pode continuar praticando. O Clube nasce justamente dessa necessidade”, explica a jornalista e professora de oratória Marina Figueiredo, idealizadora do projeto.

Segundo ela, a prática contínua é fundamental. “Depois de aprender as técnicas, é importante continuar exercitando a fala, se expondo ao público e mantendo contato com a retórica. É a prática que transforma conhecimento em habilidade”, afirma.

O evento de lançamento começa às 18h30 com o FLUIR Talks, no qual cinco formandos em oratória apresentarão palestras de aproximadamente 18 minutos. Eles aplicarão técnicas de discurso, storytelling, voz e linguagem corporal.

A partir das 20h, o palco aberto permitirá que os inscritos apresentem ideias, histórias ou experiências por até cinco minutos. As inscrições devem ser feitas previamente por meio de um formulário on-line.

O objetivo é criar um espaço de experimentação. Os participantes poderão trabalhar apresentações profissionais, desenvolver palestras, testar histórias ou simplesmente ganhar mais segurança diante de uma plateia.

Encontros mensais

Após a estreia, o clube terá reuniões mensais com foco no aperfeiçoamento da comunicação. A dinâmica combinará apresentações, exercícios de improviso, storytelling, construção de discurso, uso da voz e persuasão.

Haverá também um espaço para feedback e troca de experiências. O clube será aberto ao público e não exige experiência prévia ou cursos de oratória para participar.

“Você pode subir ao palco para compartilhar algo que domina, testar uma ideia ou simplesmente enfrentar o desafio de falar diante de outras pessoas”, diz Marina.

Serviço

Lançamento do Clube de Oratória de Brasília
Data: 11 de setembro de 2026, sexta-feira
Horário: das 18h30 às 21h40
Local: Pátio Brasil Shopping – INNER, sala 510

Programação:
18h30: FLUIR Talks, com cinco palestras de formandos.
20h: Lançamento do clube e início do palco aberto.
20h às 21h40: apresentações, práticas e troca de experiências.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 04/09/2026 21:26 / atualizado em 04/09/2026 21:33
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