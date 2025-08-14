Shopping de Brasília lança clube de leitura para crianças

CB Correio Braziliense

O evento terá contação de histórias, bate-papos e autógrafos - (crédito: Divulgação)

O Boulevard Shopping Brasília inaugura, neste sábado (16/8), às 16h, o Clube dos Pequenos Leitores, projeto gratuito e mensal dedicado a incentivar a leitura entre crianças e famílias. A iniciativa, inédita em shoppings da capital, terá sessões de contação de histórias, bate-papos e autógrafos com autores de literatura infantil do Distrito Federal. As inscrições podem ser feitas pelo site: https://www.boulevardbrasilia.com.br/.

As atividades serão realizadas no Boulevard Kids, espaço cultural e educativo do shopping, e terão entrada gratuita mediante a doação de um livro infantil em bom estado. A proposta é criar um ponto de encontro para experiências literárias afetivas, aproximando escritores locais do público infantil e fortalecendo a cena literária brasiliense.

Na estreia, Alessandra Roscoe apresenta Quando as coisas desacontecem, obra vencedora do Prêmio FNLIJ 2024 de Melhor Livro para Crianças e premiada em 2025 pelo IBBY Portugal. O evento incluirá leitura, apresentação de histórias e cantigas, explorando o potencial sensorial e afetivo dos livros. Os próximos encontros já têm datas e autores confirmados até dezembro.

Segundo a gerente de marketing do Boulevard, Maíra Garcia, a iniciativa busca criar um hábito de leitura desde a primeira infância. “Queremos oferecer experiências acessíveis e envolventes para todas as idades, fortalecendo a relação das famílias com os livros”, afirma.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá