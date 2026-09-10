Candidatos ao GDF detalham propostas para diferentes regiões do DF

O Correio ouviu seis candidatos ao Governo do Distrito Federal sobre ações para as regiões mais e menos populosas da capital, com propostas para áreas como saúde pública e mobilidade urbana.

Confira as respostas abaixo

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Celina Leão (PP)

Celina Leão (foto: Arte: Kleber Sales)

Ceilândia

Vamos entregar o Novo Hospital de Ceilândia e construir nova UPA na região, além do fortalecimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), ampliação da atenção primária, redução das filas para consultas e exames e expansão da rede de saúde mental. Ceilândia será beneficiada pela expansão da Linha 1 do metrô, que prevê quatro novas estações, contemplando os trechos de Ceilândia e Samambaia, com ampliação da infraestrutura operacional e da capacidade do transporte sobre trilhos.

Samambaia

Samambaia está no centro do projeto de expansão do metrô. A expansão da Linha 1 prevê novas estações nos trechos de Samambaia e Ceilândia. Vamos ampliar a atenção primária em saúde, modernizaras unidades existentes e descentralizar serviços especializados por meio do Integra Saúde, reunindo consultas, diagnóstico por imagem, reabilitação, saúde mental e atendimento multiprofissional mais perto da população. Vamos ampliar e melhorar a infraestrutura urbana.

Varjão

O foco será aproximar os serviços públicos da população e qualificar a infraestrutura urbana. O GDF na sua Porta vai reunir em uma mesma estratégia a manutenção de calçadas, iluminação, pavimentação, drenagem, praças, parques, retirada de entulho e zeladoria, com registro das demandas, protocolo e prazo para solução. As políticas habitacionais priorizarão famílias de baixa renda e territórios de maior vulnerabilidade, com regularização fundiária pelo Escritura na Mão.

Fercal

O plano estabelece prioridade para territórios com deficit de infraestrutura, comunidades rurais e áreas em processo de regularização. Entre as ações, estão pavimentação e melhoria dos acessos às comunidades rurais, expansão da iluminação pública, modernização da drenagem e ampliação do abastecimento de água e do esgotamento sanitário, com fortalecimento do Água Legal e da Tarifa Social. O Escritura na Mão vai acelerar a regularização fundiária e a emissão de títulos em núcleos urbanos e rurais.

José Roberto Arruda (PSD)

José Roberto Arruda (foto: Arte: Kleber Sales)

Ceilândia

Ampliação do metrô, construção de um hospital em Ceilândia/Sol Nascente e construção da Interbairros,via que vai integrar algumas regiões administrativas ao Plano Piloto. Vou enterrar as linhas de transmissão e fazer uma avenida com 7 pistas de cada lado, como eu fiz com a EPTG, ligando Samambaia, Taguatinga, Águas Claras, Arniqueira, Park Way e Guará ao Plano Piloto.

Samambaia

Ampliação do metrô também vai contemplar Samambaia, inclusive fui responsável pela construção do metrô em minhas gestões como secretário de Obras e governador. Vou construir a Interbairros, via que vai ligar algumas regiões administrativas ao Plano Piloto. Vou enterrar as linhas de transmissão e fazer uma avenida com sete pistas de cada lado, como eu fiz com a EPTG, ligando Samambaia, Taguatinga, Águas Claras, Arniqueira, Park Way e Guará ao Plano Piloto.

Varjão

No Varjão, pretendo resolver o problema do transporte, construir outra escola e colocar médicos no posto de saúde da região, que fui eu quem construiu.

Fercal

A prioridade é a urbanização, ampliando o abastecimento de água e a cobertura de saneamento básico. Importante ressaltar que todas as regiões serão atendidas por aquelas que eu considero minhas prioridades: contratar profissionais de saúde e professores para devolver uma saúde e uma educação de qualidade aos moradores do Distrito Federal

Leandro Grass (PT)

Leandro Grass (foto: Arte: Kleber Sales)

Ceilândia

Vou concluir a reforma do pronto-socorro de Ceilândia(obra de R$ 12 milhões anunciada e não entregue) e a UPA já contratada, com equipe completa. Vamos ter saúde da família com médico na porta no Sol Nascente e no P Norte. Vamos fornecer microcrédito pelo Banco de Brasília (BRB) e o programa Prospera ampliado para fortalecer o comércio popular e o Microempreendedor Individual na cidade. Vou concluir a reforma do Centro Olímpico e Paralímpico de Ceilândia, além de levar iluminação e cultura às quadras.

Samambaia

Vou concluir a reconstrução das escolas classes 410,415 e 425, obras em andamento que vamos fiscalizar e entregar. Vamos construir nova unidade de saúde da família e reforço da atenção primária, desafogando o Hospital Regional. Vamos disponibilizar vagas de creche onde a fila mais aperta, para as mães poderem trabalhar e estudar. Reformar o Centro Olímpico e Paralímpico. Implementar tarifa zero, aproveitando que o metrô já serve a cidade, e apoiar o pequeno negócio perto de casa.

Varjão

Nossa prioridade será o foco absoluto em saúde da família, saneamento e assistência social onde o Estado mais faltou. Vou entregar creche, escola integral e segurança alimentar, com a Cesta Verde. Levar regularização fundiária e infraestrutura básica comprazo, além de programas de rende e primeiro emprego para a juventude, cultura, esporte e serviços públicos perto de casa.

Fercal

Vou concluir o reservatório de água tratada de Sobradinho (R$ 22 mi), em execução, e levar água e esgoto à Fercal. Ampliar a saúde da família e desafogar o hospital regional de Sobradinho, reforçar o transporte e mais linhas ligando ao centro. Vou apoiar o pequeno negócio e o produtor rural, com microcrédito, além de realizar serviços de zeladoria de rua por rua, com prazo e responsável para o chamado do morador.

Paula Belmonte (PSDB)

Paula Belmonte (foto: Arte: Kleber Sales)

Ceilândia

Meu compromisso é cuidar de todas as regiões do Distrito Federal, independentemente do tamanho da população, mas olhando para as necessidades e as vocações de cada uma. Em Ceilândia, vamos construir um segundo hospital, reforçar o Hospital Regional de Ceilândia, as UPAs e as UBS, ampliar creches e educação integral elevar crédito e qualificação para gerar emprego na própria região.

Samambaia

Vamos melhorar a integração dos ônibus com o metrô, fortalecer as unidades básicas de saúde (UBS), ampliar a educação integral na rede pública de ensino e criar oportunidades de qualificação, emprego e empreendedorismo perto de onde as pessoas vivem.

Varjão

No Varjão, vamos avançar na regularização ao lado da urbanização, melhorar drenagem, asfaltar ruas, criar espaços públicos e ampliar saúde, educação, assistência, esporte e cultura dentro da própria região.

Fercal

As prioridades passam por infraestrutura, regularização, saneamento, saúde e transporte, mas também pelo enfrentamento dos impactos ambientais, com fiscalização das atividades industriais e minerárias e monitoramento permanente da qualidade do ar. Quero um governo que reconheça que cada região administrativa tem seus próprios desafios. Uma região ter menos moradores não significa que possa receber menos atenção do poder público

Kiko Caputo (Novo)

Kiko Caputo (foto: Arte: Kleber Sales)

Ceilândia

Construirei o Novo Hospital da Ceilândia e ampliarei a rede de transporte com a expansão do metrô e maior integração com ônibus e outros modais. Nosso plano prevê a Estrada Parque Brazlândia, criando uma nova ligação entre Ceilândia, Brazlândia, Sol Nascente/Pôr do Sol, Taguatinga e o eixo da BR-070, além da reorganização dos acessos pela Via Estrutural, BR-070 e BR-080. Na economia, os polos empresariais de Ceilândia receberão investimentos de modernização e integração aos corredores logísticos e à infraestrutura digital

Samambaia

Vou expandir o metrô, integrado aos demais modais de transporte. O plano prevê fortalecer as conexões do transporte coletivo entre Samambaia, Ceilândia, Taguatinga, Sol Nascente/Pôr do Sol, Águas Claras e Brazlândia, reduzindo deslocamentos desnecessários pelo Plano Piloto. Samambaia está entre as regiões prioritárias para a modernização e ampliação da drenagem urbana. Na área econômica, o plano de governo prevê modernizar e qualificar os polos empresariais.

Varjão

Inclusão do Varjão entre os territórios com prioridade nas políticas de proteção social e benefícios às famílias em situação de vulnerabilidade, incluindo DF Social, Cartão Gás, Cartão Material Escolar, Cartão Creche e benefícios socioassistenciais eventuais.

Fercal

O plano concentra propostas específicas principalmente em mobilidade, proteção social e meio ambiente. A Saída Norte será ampliada para fortalecer as ligações entre Fercal, Planaltina,Sobradinho, Sobradinho II, Itapoã e Plano Piloto. Também está prevista a reorganização dos acessos pela BR-020 e Epia Norte, além do fortalecimento das linhas de transporte coletivo entre Fercal, Planaltina, Sobradinho e Sobradinho II, com melhoria do acesso ao Plano Piloto. A Fercal também está entre os territórios que terão prioridade nas políticas de benefícios sociais.

Ricardo Cappelli (PSB)

Ricardo Cappelli (foto: Arte: Kleber Sales)

Ceilândia

Nós precisamos imediatamente dar um choque de gestão no Hospital Regional da Ceilândia e iniciar o processo de construção do segundo hospital. Além disso, nós precisamos ampliar o metrô e levar até o Setor O, à beira da070. E eu também tenho o compromisso de criar na Ceilândia o Centro Popular de Tradições Nordestinas Luiz Gonzaga, um centro cultural permanente, igual ao que tem no Rio de Janeiro, que vai virar um polo turístico do Distrito Federal.

Samambaia

Com recursos do governo federal, estão sendo feitas mais duas estações de metrô. Além disso, eu vou criar ônibus expresso de Samambaia, do centro para a Rodoviária do Plano Piloto em faixa exclusiva pela EPNB. Vou revitalizar o Centro Cultural de Samambaia, que hoje funciona precariamente. Naquela área da lona cultural de Samambaia, nós vamos criar um grande parque, um centro de vivência. Além disso, nós vamos construir mais uma policlínica para reduzir o tempo de espera na fila da saúde.

Varjão

Primeiro, nós vamos tratar da questão da segurança. Vamos fortalecer no Varjão o programa Tolerância Zero. Vamos colocar policiais, Cosme Damião, e a Ronda Ostensiva Candanga rodando na Fercal para garantir segurança para os moradores. Segundo, nós vamos abrir uma Unidade de Pronto Atendimento(UPA) no Varjão para a população ter pronto atendimento. Terceiro, nós vamos inaugurar um parque vivencial urbano no Varjão para ter uma área de lazer que hoje não possui.

Fercal

Para a Fercal, nós vamos ter ônibus expresso em faixa exclusiva para a rodoviária do Plano Piloto, para reduzir o tempo de deslocamento. Vamos trabalhar fortemente na regularização fundiária. Nós vamos dar escritura para todos os imóveis da Fercal pelo menor valor legal possível para dar segurança às famílias.