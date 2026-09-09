PMDF localiza armas e prende homem após disparos em bar

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), prendeu um homem por posse irregular de arma de fogo e apreendeu três armas com diversas munições na noite desta quarta-feira (9/9), por volta das 19h, na região de Brazlândia.
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A intervenção ocorreu após as equipes receberem denúncias sobre disparos de arma de fogo efetuados nas localidades da Chapadinha e da Vendinha.
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A partir das denúncias registradas, os policiais intensificaram o patrulhamento ostensivo na área para localizar os suspeitos. Durante a varredura, a equipe avistou um indivíduo que, ao notar a aproximação das viaturas, fugiu correndo para o interior de um bar na Chapadinha. Os agentes desembarcaram e realizaram o acompanhamento a pé para dentro do estabelecimento, mas o homem que havia fugido não foi encontrado no local.
Durante a ação no bar, que se encontrava aberto ao público, as equipes abordaram o proprietário e realizaram buscas tanto no comércio quanto em uma residência localizada no mesmo lote.
No decorrer da fiscalização, foram encontradas e recolhidas uma carabina calibre .44, um revólver calibre .38, um revólver calibre .32 e diversas munições. Diante do flagrante de posse irregular, o dono do estabelecimento foi preso e conduzido, acompanhado de todo o armamento e munições apreendidos, à 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) para o registro da ocorrência e adoção das providências cabíveis.
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