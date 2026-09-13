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Reunião entre SSP-DF e STF vai definir últimos detalhes da segurança na terça

Esquema de segurança será reforçado para terça-feira (15/9), dia da sessão extraordinária que vai analisar a crise atual na Corte

Segurança do STF vai contar com a integração das forças de segurança, uso de drones e inteligência - (crédito: Ed Alves/CB)
Segurança do STF vai contar com a integração das forças de segurança, uso de drones e inteligência - (crédito: Ed Alves/CB)

Uma reunião entre os comandos da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) e da segurança do Supremo Tribunal Federal (STF) vai definir os últimos detalhes do esquema de segurança para o dia da sessão extraordinária da Corte marcada para terça-feira (15/9). Por conta da sessão, considerada um marco decisivo para a crise recente enfrentada pelo STF, está sendo montado um esquema de segurança que vai contar com a integração das forças de segurança, uso de drones e inteligência. 

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"Vamos discutir as ações caso haja manifestação com deslocamento. A maioria das ações para terça-feira já estão definidas. A inteligência está avaliando se fazemos um fechamento total ou parcial do acesso ao STF. Mas o protocolo é dinâmico, pode mudar a qualquer momento", disse ao Correio o secretário de segurança pública do DF, Alexandre Patury. 

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 13/09/2026 20:23
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