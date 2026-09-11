Sessão decisiva do STF terá esquema de segurança com drones e inteligência

A sessão é considerada um marco decisivo para encerrar a crise recente enfrentada pela Corte - (crédito: Reprodução)

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) estruturou um esquema especial de segurança para a sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal (STF) marcada para a próxima terça-feira (15/9). A sessão é considerada um marco decisivo para encerrar a crise recente enfrentada pela Corte.



O planejamento foi alinhado diretamente com a equipe de segurança do STF e conta com a integração total entre as forças policiais e os órgãos de inteligência.

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O plenário do STF se reunirá para analisar o processo que inclui o relatório da Polícia Federal (PF) sobre a rede de influência atribuída ao empresário Daniel Vorcaro, investigado na Operação Compliance Zero por suspeitas de fraudes em transações envolvendo o Banco Master e o BRB. O material trouxe elementos envolvendo ministros do STF, o que gerou forte embate institucional e conflitos processuais.

Sob a liderança do secretário de Segurança Pública do DF, Alexandre Patury, o aparato operacional já está em fase de execução. "A Célula de Inteligência foi integralmente ativada para monitorar, em tempo real, qualquer movimentação suspeita, enquanto a rede de videomonitoramento do DF360 opera com 100% das câmeras ativas, cobrindo a Esplanada e áreas adjacentes", destacou Patury.

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De acordo com ele, a resposta policial será dinâmica e adaptada conforme o mapeamento de risco em tempo real. O uso estratégico de drones começa na noite de segunda-feira (14/9) e se estende por toda a manhã do dia 15/9, garantindo visão privilegiada de eventuais aglomerações.

Se o setor de inteligência identificar indicativos de manifestações de risco, a Polícia Militar executará pontos de bloqueio estratégicos nos acessos à Praça dos Três Poderes. Por outro lado, caso o cenário permaneça sem aglomerações mapeadas, todo o contingente planejado será direcionado para reforçar a segurança ostensiva, intensificando o patrulhamento no perímetro do STF.

O plano tem como objetivo principal garantir a total integridade física de ministros, servidores, jornalistas e do público que acompanhará a sessão, assegurando a normalidade institucional durante o julgamento.