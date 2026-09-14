InícioCidades DF
BRB-MASTER

BRB afasta ex-diretores envolvidos no caso Master

Cinco empregados foram afastados por estarem diretamente envolvidos com a compra de carteiras falsas do Master pelo BRB

Funcionários afastados eram pessoas centrais no processo de compra das carteiras de crédito falsas - (crédito: Divulgação/BRB)
Funcionários afastados eram pessoas centrais no processo de compra das carteiras de crédito falsas - (crédito: Divulgação/BRB)

O Conselho de Administração do Banco de Brasília (BRB) autorizou a Corregedoria da instituição a prosseguir com o afastamento cautelar de cinco funcionários do banco, no âmbito das investigações internas relacionadas ao caso Master. Trata-se de ex-diretor de finanças, ex-diretora de controle e riscos, além de três superintendentes. Os afastamentos aconteceram há cerca de três semanas, mas foram divulgados nesta segunda-feira (14/9).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O Correio apurou com fontes internas do banco que os funcionários afastados eram pessoas centrais no processo de compra das carteiras de crédito falsas do banco Master, uma das ações centrais do escândalo envolvendo o BRB e o banco de Daniel Vorcaro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em nota, o BRB informou que os afastamentos são cautelares e não representam antecipação de juízo em relação ao mérito das investigações.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Graduada em Jornalismo pela Unitri, atua no Correio Braziliense desde 2005. É subeditora e coordenadora de Cidades. Escreve sobre mobilidade urbana, violência contra mulheres, economia e política local. Apresentadora do CB.Poder e Podcast do Correio

Por Adriana Bernardes
postado em 14/09/2026 15:38 / atualizado em 14/09/2026 15:41
x