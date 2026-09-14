BRB afasta ex-diretores envolvidos no caso Master

Funcionários afastados eram pessoas centrais no processo de compra das carteiras de crédito falsas - (crédito: Divulgação/BRB)

O Conselho de Administração do Banco de Brasília (BRB) autorizou a Corregedoria da instituição a prosseguir com o afastamento cautelar de cinco funcionários do banco, no âmbito das investigações internas relacionadas ao caso Master. Trata-se de ex-diretor de finanças, ex-diretora de controle e riscos, além de três superintendentes. Os afastamentos aconteceram há cerca de três semanas, mas foram divulgados nesta segunda-feira (14/9).

O Correio apurou com fontes internas do banco que os funcionários afastados eram pessoas centrais no processo de compra das carteiras de crédito falsas do banco Master, uma das ações centrais do escândalo envolvendo o BRB e o banco de Daniel Vorcaro.

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Em nota, o BRB informou que os afastamentos são cautelares e não representam antecipação de juízo em relação ao mérito das investigações.