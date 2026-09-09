Cartão Mobilidade: veja onde achar os totens de autoatendimento para recarga

Nos totens, os passageiros conseguem realizar recargas de créditos do Cartão Mobilidade e emitir bilhetes com QR Code para acesso aos ônibus e ao metrô - (crédito: Divulgação)

Os usuários do transporte público do Distrito Federal podem recarregar seu cartão mobilidade ou emitir bilhetes avulsos de forma rápida e autônoma usando os totens de autoatendimento. Apenas na Rodoviária do Plano Piloto, a população conta com oito máquinas, sendo seis delas preparadas para receber pagamentos em dinheiro, cartão de débito e Pix. O benefício carregado garante até três embarques no intervalo de três horas, pagando a tarifa única de R$ 5,50.

Também estão disponíveis totens nos seguintes locais: estações do BRT (BRT Park Way, BRT Gama e BRT Santa Maria), estações rodoviárias (M Norte, QNR, São Sebastião, P Sul, Planaltina, Brazlândia, Setor O, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Sobradinho, Sol Nascente, Taguatinga Sul, Itapoã e Recanto das Emas) e em estabelecimentos parceiros (CNC Recepção Torre B, Sede BRB Serviços, Big Box Águas Claras, Ultrabox Paranoá Park e Ultrabox Planaltina).

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Implementado em dezembro de 2025, o recurso faz parte da estratégia de modernização do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA). Os passageiros conseguem realizar recargas de créditos do Cartão Mobilidade e emitir bilhetes com QR Code para acesso aos ônibus e ao metrô.

Outras opções

Além dos totens, é possível efetuar a recarga nos postos fixos do BRB Mobilidade, bilheterias das estações do metrô, lojas de conveniência do BRB, atendimento volante dos operadores nos terminais e comércios credenciados.

Ainda para aqueles que preferem realizar virtualmente, o processo pode ser feito diretamente pelo aplicativo BRB Mobilidade por Pix ou boleto bancário (com valor mínimo de R$ 5).

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti