TRE-DF realiza simulado de teste de integridade das urnas para eleições de 2026

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) realiza, durante a tarde desta quinta-feira (1º/10), na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), uma simulação do teste de integridade e autenticidade das urnas, que vai acontecer no domingo de eleição (4/10) na CLDF, na Escola Canadense e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As urnas que participarão do teste serão sorteadas em uma audiência pública no sábado (3/10).

"Participarão do teste servidores do Ministério Público do DF (MPDFT) e do Tribunal de Justiça do DF (TJDFT). Fizemos um treinamento teórico prévio com a equipe antes da simulação. O simulado acontece hoje para que, no domingo, eles estejam treinados e capacitados", explicou Andrey Bernardes, secretário de tecnologia da informação e comunicação do TRE-DF.



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Ao todo, 20 urnas serão testadas no DF, sendo 16 na CLDF, duas no TSE e duas na Escola Canadense. "O teste mostra que a urna eletrônica contabiliza os votos de forma correta. As urnas foram preparadas e lacradas do dia 23 a 30 de setembro, na frente de juízes eleitorais, do Ministério Público, das entidades fiscalizadoras e da imprensa. Elas serão distribuídas e montadas no sábado pela manhã", detalhou Andrey. "Após o sorteio, as urnas serão recolhidas dos respectivos locais de votação e trazidas para o local do teste. Elas serão substituídas nos locais de votação", completou.

De acordo com o secretário, a simulação é feita com votos em candidatos fictícios, cujos dados serão inseridos nas urnas. "Vamos passar o dia inteiro fazendo essa sequência de testes. Teremos auditores do Tribunal de Contas da União (TCU) e auditores externos acompanhando o trabalho", ressaltou.



















