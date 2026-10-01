Propaganda eleitoral chega ao fim com Celina e Grass em estratégias distintas

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão chega ao fim nesta quinta-feira (1º/10), último dia de veiculação antes do primeiro turno das eleições. A trê dias da votação do primeiro turno, Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) apostam em estratégias diferentes: enquanto a candidata à reeleição destaca o número na urna e o balanço dos primeiros meses de gestão, o petista afirma que pretende intensificar a presença nas ruas e o contato direto com os eleitores.

Celina afirmou que a prioridade agora é reforçar a identificação de seu número na urna e apresentar as ações realizadas durante os primeiros meses de gestão. “A minha estratégia na reta final é lembrar que eu sou 11. Tem muita gente que me vê com a Michelle (Bolsonaro), com as meninas, e confundem muito”, afirmou.

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A candidata destacou a satisfação com o conteúdo produzido para a propaganda eleitoral. “Eu acho que eu subi um programa eleitoral muito sincero, muito honesto, com transparência, falando aquilo que eu fiz nos quatro meses, não prometendo o que eu não daria conta de fazer”, disse.

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Do outro lado, Grass afirmou que pretende concentrar os últimos dias de campanha no contato direto com os eleitores e na busca por ampliar seu apoio. “E para os próximos dias, rua, encontro com eleitor, muita campanha e reta final aí para virar voto e ganhar a eleição”, afirmou.



Campanha eleitoral

Além do fim da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, outros prazos importantes chegam ao fim nos próximos dias. Nesta quinta-feira (1º/10), também termina o período para a realização de comícios e debates em rádio e TV.

Na sexta-feira (2/10), termina o prazo para a divulgação paga de propaganda eleitoral em jornais e para a reprodução, na internet, de anúncios publicados na imprensa escrita. Já no sábado (3/10), véspera da votação, candidatos, partidos, federações e coligações poderão utilizar alto-falantes e amplificadores de som das 8h às 22h. Até as 22h, também serão permitidas a distribuição de material gráfico e a realização de caminhadas, carreatas e passeatas, com ou sem carros de som e minitrios.