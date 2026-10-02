TRE-DF inicia distribuição de urnas aos locais de votação nesta sexta

TRE-DF inicia distribuição de urnas eletrônicas aos locais de votação nesta sexta - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal deu início à distribuição das urnas eletrônicas que serão usadas no 1º turno das Eleições 2026. O transporte começou na manhã desta sexta-feira (2/10) e será realizado ao longo do dia. Serão entregues 7.507 equipamentos nos 614 locais de votação. O pleito ocorre neste domingo (4/10, das 8h às 17h.

Os aparelhos, lacrados e verificados, saíram do galpão de transportes do TRE-DF, localizado no SGO quadra 3, no Plano Piloto. Para o transporte dos equipamentos para as seções eleitorais, o TRE-DF utilizou caminhões e vans.

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As escolas públicas e privadas que receberão as urnas eletrônicas tiveram as aulas suspensas nesta sexta-feira (2/10). Os locais de votação espalhados pelo DF serão preparados neste sábado (3/10), para a disputa eleitoral.

Saíram 40 veículos das garagens da Asa Norte, Taguatinga e Gama. Nesta sexta, estão sendo entregues 4.180 urnas eletrônicas.