Brasília registra altas chances de chuva no fim de semana de eleição

Atenção, eleitor. Prepare o guarda-chuva! Há chances de chuva no domingo (4/10), dia da festa da democracia. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão também vale para sexta-feira (2/10) e sábado (3/10).

"A atmosfera está mais instável e a condição de chuva é alta sobre o Distrito Federal hoje e também no fim de semana. Pode chover de forma intensa, mesmo que em áreas localizadas", explicou o meteorologista do Inmet, Olivio Bahia. "Apesar de não descartarmos uma chuva pela manhã no domingo, a maior condição para precipitações deve ser a partir da tarde", acrescentou.

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Para esta sexta-feira (2/10), a temperatura mínima foi de 19º C, em Brazlândia. As máximas devem ficar entre 25º C e 28º C. "As temperaturas máximas devem ficar mais baixas por causa da grande quantidade de nuvens e das chuvas, que roubam calor da atmosfera. Com isso, não devemos ter temperaturas tão altas. No geral, podemos esperar temperaturas mais amenas neste fim de semana. Um alívio depois de um período com temperaturas na casa dos 35", ressaltou Olivio Bahia.