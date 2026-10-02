Esplanada terá trecho interditado no domingo após suspeita de ataque ao STF

O bloqueio será realizado na altura da Avenida José Sarney, com isolamento da Praça dos Três Poderes, no domingo de eleições - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) determinou a interdição de um trecho da Esplanada dos Ministérios neste domingo (4/10), durante o período de votação. O bloqueio será realizado na altura da Avenida José Sarney, com isolamento da Praça dos Três Poderes.

Segundo a SSP-DF, o incidente ocorrido na quinta-feira (1º/10), quando um homem tentou invadir o perímetro do Supremo Tribunal Federal (STF), reforçou a necessidade de adotar medidas preventivas para “preservar a segurança e manter o controle da área”.

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A pasta informou ainda que as forças de segurança do Distrito Federal “estão atentas e preparadas para atuar sempre que for necessário” e tranquilizou a população sobre a operação durante o domingo de eleição.

Suspeita no STF

Na noite de quinta-feira (1º/10), um homem de 28 anos arremessou uma mochila sobre um ponto de ônibus em frente ao STF e tentou ultrapassar as grades de proteção do prédio. Para garantir a segurança da área, a Polícia Militar (PMDF) acionou a Operação Petardo, procedimento padrão adotado em situações de risco por possíveis artefatos explosivos. Especialistas do Esquadrão de Bombas e agentes da Polícia Judicial isolaram o perímetro e utilizaram equipamentos de precisão para analisar o conteúdo do objeto abandonado.

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Após a realização dos protocolos e exames técnicos necessários no local, as equipes confirmaram que o material não apresentava qualquer risco e a hipótese de artefato explosivo foi oficialmente descartada. O suspeito foi abordado e detido pela Polícia Militar logo após a ação, apresentando resistência e proferiu declarações de cunho reivindicatório aos agentes.

