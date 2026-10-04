Clima tranquilo marca manhã de votação no Colégio Santo Elias, em Sobradinho

Com idosos, adolescentes e eleitores de todas as idades, o clima de tranquilidade marcou a movimentação de eleitores no Colégio Santo Elias, em Sobradinho, na manhã deste domingo (4/10), durante a votação. Muitas famílias chegaram ao local para participar das eleições, em um fluxo considerado organizado e ágil. Não houve registro de ocorrências policiais ou de crimes eleitorais.



A Polícia Militar informou que não registrou nenhuma ocorrência no local durante o período acompanhado. Auditores fiscais que atuam na fiscalização da votação também relataram um ambiente tranquilo e organizado, com agilidade no atendimento aos eleitores.



Fique por dentro das notícias que importam para você!

Entre as famílias que foram ao colégio para votar estava a de Marta Regina Cena Lima Souza, 57 anos, e sua filha, Érica Fonseca Souza, de 28 anos. Moradoras de Sobradinho, mãe e filha avaliaram positivamente o ambiente encontrado no local. Muito tranquilo aqui. E onde eu votei também, no Centro de Ensino 4, também tudo tranquilo, sem confusão, sem nada. Cada um com a sua bandeira, mas sem brigas, sem confusão”, afirmou Marta.



Érica também destacou a tranquilidade durante a votação. “Estou achando que está bem tranquilo. As pessoas estão bem tranquilas, não estou vendo nenhum clima de confusão nem nada”, disse.

Apesar da avaliação positiva sobre a organização, Marta afirmou estar com poucas expectativas em relação ao resultado das eleições. Segundo ela, espera que o próximo governo faça mais pela população, especialmente pelos moradores de Sobradinho.



"Eu estou bem ansiosa porque eu acho que vai haver um segundo turno. Acho que não vai ter uma decisão hoje, né, de alguns cargos, a gente vai pro segundo turno. E é isso. Estou ansiosa.” Sobre o candidato em quem votou, Érica disse acreditar que ele tem chances de avançar na disputa: “Eu acho que tem chance. Vai ser um dos que vai pro segundo turno. Mas assim, estou na esperança. Por mim, a gente resolveria hoje, né? Mas eu estou vendo que está bem dividida a galera.”

Aos 72 anos, Rosa Maria de Oliveira dos Reis também fez questão de comparecer às urnas, mesmo sem ter mais a obrigatoriedade do voto. Para ela, participar das eleições é uma forma de exercer a cidadania e manter a esperança de mudanças no país. “Eu sou cidadã, eu sou democrata, então eu gosto de votar porque a gente vê as coisas, a gente tem que mudar, né. É uma esperança que eu tenho”.

“Tranquilo demais. Demais, muito rápido, muito tranquilo, muito organizado”, afirmou Rosa ao avaliar a votação. Ela também elogiou a cordialidade dos profissionais que atuavam no local. “Para mim, nota 10 na organização, no atendimento, na rapidez, tudo muito facinho, muito fácil.”



Rosa afirmou ainda que espera que os próximos governantes deem atenção principalmente à saúde pública. Aos 72 anos, ela contou que enfrenta dificuldades para conseguir atendimento e realizar uma cirurgia que aguarda desde a pandemia. “Saúde principalmente. Eu, na minha idade, preciso de consultar. É a maior luta. Você não consegue uma consulta nas UBS, não consegue, não consegue fazer uma cirurgia.”



Com a chegada de famílias e o fluxo constante de eleitores, a manhã de votação no Colégio Santo Elias transcorreu em clima de normalidade, sem registros de confusão, ocorrências policiais ou crimes eleitorais.



