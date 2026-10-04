Entretenimento Gato Félix: conheça a história do felino que se tornou um ícone da animação O Gato Félix, considerado o pioneiro do cinema de animação, teve a primeira imagem transmitida na TV em 9 de novembro de 1919. Criado em 1917 por Otto Messmer nos Estados Unidos, o personagem surgiu em um período de transição do cinema mudo. Vamos, então, saber um pouco mais sobre o carismático gato. Por Flipar

Reprodução/ O Gato Félix