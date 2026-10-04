Eleitores votam no COC do Lago Norte neste domingo (4/10)

Às 8h da manhã deste domingo, às votações foram iniciadas no país. No colégio COC do Lago Norte, a zona eleitoral encontrava-se repleta de eleitores. O volume de carros era percebido ainda no início da rua.

Camisas amarelas e vermelhas preenchiam a zona eleitoral, de crianças de colo a idosos em cadeiras de rodas. Apesar das filas para entrar nas seções de voto, o local estava organizado e contou com auxiliares de eleição espalhados pela escola. Pequenas discussões entre eleitores de partidos ocorreram no período de aguardo, mas foi sanada por outros cidadãos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Pedro Akiu, 31, advogado trouxe o seu filho ainda de colo para a votação. “Acho importante para que ele saiba como funciona o direito. Quero que desde pequeno ele entenda que exercer o direito como cidadão é uma dádiva”, afirma. Pedro não enfrentou filas pois teve direito à fila preferencial organizada pela zona.

Acessibilidade foi um ponto marcante da votação, idosos de cadeiras de rodas e muletas podiam acessar de forma fácil as zonas eleitorais. Como é o caso de Vera Rezende, 89, dona do lar. “Foi tranquilo, não tive problemas nenhum para votar”, conta.

Raul Monteiro, 55, engenheiro agrônomo relata que não presenciou nada fora da normalidade durante a votação. “Não vi nada atípico, sempre votei aqui. Os mesários foram super educados. Acho muito bom a gente poder vir aqui para exercer a nossa cidadania”, afirma o engenheiro.