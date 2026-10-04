Santinhos no chão e boca de urna são registrados em Águas Claras

Por Marina Borela

Centenas de santinhos espalhados pelo chão e uma ocorrência de suspeita de boca de urna foram registrados neste domingo (4/10) de eleições, no local de votação da Uniplan, em Águas Claras.

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O derramamento de material de campanha nas proximidades dos locais de votação no dia ou na véspera das eleições configura propaganda eleitoral irregular. Já a boca de urna é crime eleitoral e inclui a distribuição de propaganda e a abordagem de eleitores com o objetivo de influenciar o voto no dia da eleição, conforme a Lei das Eleições.

Segundo o coordenador da instituição, um homem foi abordado pela Polícia Militar enquanto distribuía adesivos e entoava cantos de apoio político.

A equipe recebeu duas opções para lidar com o caso: registrar uma ocorrência junto ao cartório eleitoral ou encaminhá-lo para uma palestra educativa e liberá-lo. A segunda alternativa foi adotada. O coordenador afirmou que, se o homem voltasse a praticar as mesmas ações, seria feito o registro da ocorrência.