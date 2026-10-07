Após reunião com Flávio Bolsonaro, Celina destaca equilíbrio institucional

Celina Leão participou de uma reunião com Flávio Bolsonaro (PL) e integrantes do grupo de apoio da União Progressista - (crédito: Marcelo Ferriera/CB/DA Press)

Celina Leão (PP), governadora e candidata à reeleição ao Governo do Distrito Federal, participou, na manhã desta quarta-feira (7/10), de uma reunião com Flávio Bolsonaro (PL), candidato à presidência da República, e integrantes do grupo de apoio da União Progressista. A governadora disse que o encontro tratou dos resultados das eleições majoritárias e da participação feminina na política.

“A presença, a participação de mulheres, a minha fala foi essa. A importância de termos mulheres com fala, com voz e com personalidade nesse projeto político. Nós queremos ser ouvidas, nós queremos ser respeitadas”, afirmou. Segundo a governadora, a senadora Tereza Cristina também representa essa ala feminina dentro do grupo.

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Celina disse que o encontro contou com manifestações de apoio dos principais líderes da federação. “Foi falado mais sobre esse apoio de todos os nossos líderes. Quem falou foram os dois líderes, a Tereza Cristina e o ACM (Neto). Foi um apoio unânime”, declarou. Segundo ela, Flávio Bolsonaro recebeu o apoio e falou sobre as pautas que deverão ser enfrentadas.

A candidata destacou uma fala de Flávio sobre a relação entre os Poderes e afirmou que o posicionamento pode dialogar com eleitores de centro. “Ele traz uma fala que talvez preocupe muito o público do centro: não vai ter loucura, não vai ter desequilíbrio, não vai ter um desprezo às instituições. Pelo contrário, vai ter um reequilíbrio das instituições”, disse.

Celina acrescentou que o candidato à presidência da República defendeu a separação entre as atribuições dos Poderes. “A política é aquilo que é da política, o Judiciário é aquilo que é do Judiciário. Acho que isso traz um equilíbrio, tanto de falas quanto de narrativas”, afirmou.