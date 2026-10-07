Adeus, chuvas? Máxima pode chegar a 33ºC após manhã nublada no DF

Bom dia, Brasília! Dia será de calor e tempo seco - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Bom dia, Brasília! Na primeira quarta-feira (7/10) de outubro, o céu amanheceu cinza, com nuvens baixas e tempo fresquinho. A expectativa é que manhã e tarde permaneçam parcialmente nublados e com baixíssima previsão para chuvas. Caso ocorram, devem ser fracas, breves e localizadas. O predomínio será de altas temperaturas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é que o Distrito Federal tenha, cada vez mais, dias abafados e quentes. As chuvas do fim de semana darão lugar ao tempo seco, demandando cuidados com a pele ressecada, a desidratação e o maior risco de incêndios. Fique por dentro das notícias que importam para você! Leia também: Metrô não funcionará neste domingo (11/10) para manutenção preventiva

No DF, a mínima foi de 21ºC, e os termômetros devem bater os 33ºC durante a tarde. No Plano Piloto, a mínima foi de 19°C e a máxima pode chegar a 32°C. A umidade varia entre 30% e 95%. Apesar do tempo seco, o Inmet ainda não emitiu alerta indicando perigo.

"A previsão é de predomínio de sol e tempo seco, com as médias, pelo menos até domingo (11), variando entre 32ºC e 33ºC. Já a umidade mínima pode bater 20%, indicando maiores riscos à saúde", alertou a meteorologista do Inmet Ana Wilke.