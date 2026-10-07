InícioCidades DF
TRÂNSITO

EPTG liberada após interdição por vazamento de 2 mil litros de óleo

Via no sentido Taguatinga foi fechada entre os quilômetros 5 e 8 para evitar acidentes enquanto equipes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros trabalham na limpeza da pista

CBMDF atua em operação de limpeza de via - (crédito: CBMDF/Divulgação)
CBMDF atua em operação de limpeza de via - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Trecho da Estrada Parque Taguatinga (EPTG) que foi interditado após o vazamento de 2 mil litros de óleo de um caminhão foi liberado, nesta quarta-feira (7/10), às 12h. A interdição ocorreu por volta das 9h, entre os quilômetros 5 e 8, e foi feita para evitar acidentes após o material ter se espalhado pela pista. Até o momento, o trecho segue fechado para o tráfego de veículos.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), foi acionada e interditou a via por volta das 9h. Segundo relatos, o motorista do caminhão foi alertado por outro condutor sobre o vazamento, mas continuou o trajeto até o quilômetro 8, nas proximidades do viaduto Israel Pinheiro, onde parou o veículo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Limpeza

Diante do risco provocado pelo derramamento, os policiais fizeram o isolamento do trecho. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) também foram acionadas para atuar na remoção do material e garantir a segurança durante a limpeza da pista.

Os bombeiros atenderam à ocorrência, na altura da churrascaria Búfalo Bill, com o auxílio de quatro viaturas. No local, os socorristas encontraram um caminhão-tanque às margens da via principal, com um grande derramamento de material combustível. A pista foi totalmente interditada para garantir a segurança dos motoristas e dos militares que trabalham na limpeza e retirada do óleo.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 07/10/2026 12:26
x