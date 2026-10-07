EPTG liberada após interdição por vazamento de 2 mil litros de óleo

Trecho da Estrada Parque Taguatinga (EPTG) que foi interditado após o vazamento de 2 mil litros de óleo de um caminhão foi liberado, nesta quarta-feira (7/10), às 12h. A interdição ocorreu por volta das 9h, entre os quilômetros 5 e 8, e foi feita para evitar acidentes após o material ter se espalhado pela pista. Até o momento, o trecho segue fechado para o tráfego de veículos.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), foi acionada e interditou a via por volta das 9h. Segundo relatos, o motorista do caminhão foi alertado por outro condutor sobre o vazamento, mas continuou o trajeto até o quilômetro 8, nas proximidades do viaduto Israel Pinheiro, onde parou o veículo.

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Limpeza

Diante do risco provocado pelo derramamento, os policiais fizeram o isolamento do trecho. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) também foram acionadas para atuar na remoção do material e garantir a segurança durante a limpeza da pista.

Os bombeiros atenderam à ocorrência, na altura da churrascaria Búfalo Bill, com o auxílio de quatro viaturas. No local, os socorristas encontraram um caminhão-tanque às margens da via principal, com um grande derramamento de material combustível. A pista foi totalmente interditada para garantir a segurança dos motoristas e dos militares que trabalham na limpeza e retirada do óleo.