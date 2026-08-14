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Trânsito

Vídeo: homem é atropelado na EPTG e socorrido em estado grave

A vítima foi atendida gravemente ferida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e levado para uma unidade hospitalar próxima

Atropelamento na EPTG, no sentido Taguatinga - (crédito: Guilherme Felix CB/DA Press)
Atropelamento na EPTG, no sentido Taguatinga - (crédito: Guilherme Felix CB/DA Press)

Um homem foi atingido por um carro de passeio na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), sentido Ceilândia, na tarde desta sexta-feira (14/8). O acidente ocorreu no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), e a vítima foi atendida em estado grave. O motorista permaneceu no local durante todo o tempo que o homem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

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A colisão deixou a vítima gravemente ferida. De acordo com a corporação, ela foi socorrida pelos militares, que levaram o homem para a unidade hospitalar mais próxima. A via precisou ser totalmente interditada durante o atendimento. O para-brisa do veículo foi estilhaçado com a intensidade da colisão. Para gerenciar o trânsito, o CBMDF acionou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que estava responsável pela gestão da via.

Ainda de acordo com o CBMDF, a perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) também foi acionada para identificar as causas do sinistro de trânsito. Até o momento de publicação desta matéria, não há informações da dinâmica que resultou na colisão. 

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 14/08/2026 19:28
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