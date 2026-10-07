Celina anuncia auditoria em contratos da Semob para viabilizar transporte gratuito

Celina Leão diz que contratos de empresas de transporte estão sob auditoria - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

A governadora e candidata à reeleição ao Governo do Distrito Federal (GDF), Celina Leão (PP), anunciou que o governo realiza uma auditoria nos contratos da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob/DF) para identificar possíveis desequilíbrios econômicos e avaliar onde seria possível reduzir custos.

“Nós estamos em uma auditoria dentro da Secretaria de Transportes, revisitando todos esses contratos para ver se há algum desequilíbrio econômico. São contratos que vieram desde a época do governador Agnelo, um contrato que eu peguei pronto. Pedimos uma auditoria, eu congelei todas as tarifas e vamos ver o que eu dou conta de enxugar dentro desse contrato”, afirmou.

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Segundo a governadora, a revisão dos contratos faz parte da estratégia para viabilizar a oferta gradual de transporte gratuito no Distrito Federal. “Para que eu possa oferecer o transporte gratuito e começar por aqueles que mais precisam, aqueles que estão inscritos no nosso CadÚnico. Fazer uma coisa gradual, para também não sucatear o transporte público e a gente ir melhorando o número de ônibus”, declarou.