"Está descartada completamente a desestatização do BRB", garante Celina

Celina Leão (PP) negou informações sobre uma possível privatização do Banco de Brasília (BRB) e afirmou que os rumores têm sido usados para “desestabilizar” a campanha desde o primeiro turno das eleições. A governadora disse que o banco mantém a liquidez e afirmou que o governo busca alternativas de financiamento para enfrentar a situação.
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“Não tem isso não, é muita fake news. Eles estão falando isso desde o primeiro turno para desestabilizar. Eu acho que esse tipo de coisa é tão negativa. O BRB está firme, a população tem mantido a liquidez e as pessoas que acreditam no BRB sabem que nós vamos tirar o banco dessa situação”, afirmou.
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A governadora disse que o governo avalia a busca por financiamento internacional e outras alternativas para a capitalização do banco, sem depender exclusivamente do sindicato de instituições financeiras, como definido anteriormente em um acordo com o governo federal. “Nós estamos conversando para buscar esse financiamento internacional e nem depender do sindicato de bancos. Nós temos outras saídas também. Está descartada completamente a desestatização do banco”, declarou.
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