Polícia Penal captura três monitorados por tornozeleira com mandados em aberto

Trio foi capturado em diferentes regiões do DF - (crédito: Material cedido ao Correio)

Três homens monitorados por tornozeleira eletrônica e com mandados de prisão em aberto foram capturados pela Polícia Penal nesta quarta-feira (7/10). As operações ocorreram na Asa Norte, no Recanto das Emas e em Taguatinga.

Os três têm registros por diferentes crimes. Na Asa Norte, o detento tem passagem por homicídio, roubo, furto, estelionato, falsificação de documento público, tráfico de drogas e violência doméstica. No Recanto das Emas e em Taguatinga, os dois detidos têm antecedentes por tráfico de drogas e roubo.

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Após as abordagens, eles foram encaminhados à Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DCPI), da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

