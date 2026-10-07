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Segurança pública

Polícia Penal captura três monitorados por tornozeleira com mandados em aberto

Trio tem passagens por homicídio, tráfico de drogas, roubo, furto, estelionato e violência doméstica

Trio foi capturado em diferentes regiões do DF - (crédito: Material cedido ao Correio)
Trio foi capturado em diferentes regiões do DF - (crédito: Material cedido ao Correio)

Três homens monitorados por tornozeleira eletrônica e com mandados de prisão em aberto foram capturados pela Polícia Penal nesta quarta-feira (7/10). As operações ocorreram na Asa Norte, no Recanto das Emas e em Taguatinga.

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Os três têm registros por diferentes crimes. Na Asa Norte, o detento tem passagem por homicídio, roubo, furto, estelionato, falsificação de documento público, tráfico de drogas e violência doméstica. No Recanto das Emas e em Taguatinga, os dois detidos têm antecedentes por  tráfico de drogas e roubo.

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Após as abordagens, eles foram encaminhados à Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DCPI), da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 07/10/2026 16:56
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