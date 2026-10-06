Metrô não funcionará neste domingo (11/10) para manutenção preventiva

Os trens voltarão a circular normalmente na segunda-feira (12/10) e funcionarão com horário estendido - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

O Metrô-DF suspenderá os serviços neste domingo (11/10) para uma manutenção preventiva e operacional de grande porte nas vias permanentes, no trecho próximo à Estação Shopping. Dessa forma, todas as estações estarão fechadas.

A Companhia Metropolitana informou que a intervenção visa garantir o pleno funcionamento da operação metroviária, mantendo a segurança do sistema. A manutenção, portanto, exige o bloqueio total das vias 1 e 2, simultaneamente, o que inviabiliza a circulação dos trens ao longo de toda a linha durante o período de trabalho.

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Para otimizar a suspensão temporária do serviço e minimizar impactos futuros na rotina da população, o Metrô-DF informou que mobilizará equipes técnicas para realizar também manutenções em outros sistemas, inclusive, na infraestrutura das estações.

Os trens voltarão a circular normalmente na segunda-feira (12/10) e funcionarão com horário estendido, de 7h à 0h, em função do feriado de Nossa Senhora Aparecida. Das 7h às 21h30, haverá embarque e desembarque em todas as estações; e de 21h30 à 0h, embarque e desembarque somente na estação Central e apenas desembarque nas demais estações.