Formalização ajuda microempreendedor individual a vender mais

Milhares de pessoas foram às compras no feriado de 12 de outubro em Brasília - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A formalização contribui para que o microempreendedor individual (MEI) aumente as vendas. É o que aponta a pesquisa Perfil do MEI e da MPE (micro e pequena empresa), realizada pelo Sebrae Nacional, que mostrou que 75% dos microempreendedores individuais tiveram resultado positivo depois que se formalizaram. De acordo com o Sebrae, esse é o melhor desempenho registrado na série histórica: 71% (2019), 69% (2022) e 74% (2024). Foram entrevistados 14 mil MEIs em todo o país.

No Distrito Federal, 79% dos microempreendedores individuais apontaram melhores resultados depois da formalização. A capital ficou atrás apenas do Ceará, onde 81% dos MEIs tiveram percepção positiva, seguido por Mato Grosso e Piauí, ambos com 80%.

A pesquisa também mostrou os motivos que levaram os pequenos negócios a se formalizarem: 32% apontaram a emissão de nota fiscal; 27% o acesso a benefícios previdenciários e 17% para evitar problemas com a fiscalização.

Compradores de última hora aquecem comércio no Dia das Crianças

Como o comércio funcionou no Dia de Nossa Senhora Aparecida, milhares de pessoas foram às compras de última hora na intenção de presentear no Dia das Crianças. Os cartões de crédito foram a forma mais usada na hora de pagar compras, com 61% da preferência. Depois, apareceu o Pix, com 21%; e o dinheiro, ficou com 18%. Entre a última terça-feira e ontem, pelo menos 250 mil pessoas foram às lojas do Distrito Federal em busca de presentes para as crianças, segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista), Sebastião Abritta, que comemora. "O resultado das vendas para o Dia das Crianças foi positivo e indica que o Natal deve ser melhor ainda”, afirmou Abritta;

Desafios da cafeicultura em debate

Segundo Encontro da Cafeicultura do Distrito Federal e Entorno será na quarta-feira (14/10) (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Com o tema “Pequenas Áreas, Grandes Valores: Caminhos para Produzir Café de Qualidade e Gerar Renda”, produtores, técnicos e especialistas se reúnem amanhã no Segundo Encontro da Cafeicultura do Distrito Federal e Entorno. Nesta edição, o foco são estratégias para melhorar a qualidade do café, agregar valor à produção e ampliar a renda nas propriedades rurais. O encontro, promovido pela Emater-DF e pela Embrapa Café, com apoio do Sebrae, será realizado das 8h30 às 16h30, no SebraeLab, no Parque Tecnológico de Brasília (Biotic), Granja do Torto.

Potencial do setor na capital

Em 2025, a cafeicultura no DF teve produção anual estimada em 830 toneladas e ocupou mais de 340 hectares. Foi o que indicou um diagnóstico realizado pela Emater-DF em parceria com a Embrapa Café e a UnB, que ouviu 134 cafeicultores. O estudo apontou o potencial climático e produtivo do DF, mas constatou problemas que estarão na pauta do evento, como a pouca experiência de muitos produtores, a falta de capacitação, a participação das mulheres na produção — presentes em 75% das áreas de cultivo — e a necessidade de atrair jovens para a atividade.

Treinamento para beleza Alunos do curso Técnico em Imagem Pessoal do Senac-DF, da unidade Joaquim Loiola, no Gama, participaram de um treinamento com a Magic Color (foto: Senac DF/Divulgação)

Os alunos do curso técnico em imagem pessoal do Senac-DF, da unidade Joaquim Loiola, no Gama, participaram de um treinamento com a Magic Color. A atividade reuniu orientações técnicas e prática profissional para ampliar o conhecimento dos estudantes sobre produtos e procedimentos utilizados no mercado de beleza. O treinamento abordou tons de matizadores, correção de cor e linhas de hidratação capilar, entre outras soluções utilizadas na rotina dos profissionais do setor. Parceira do Senac-DF, a Magic Color fornece produtos para os cursos da área de beleza da instituição. Essa aproximação permite que os alunos conheçam e utilizem, durante a formação, materiais presentes no cotidiano dos salões.



