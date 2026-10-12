Em sermão, arcebispo de Brasília fala de polarização política: "Somos irmãos"

Durante homilia na celebração de Nossa Senhora Aparecida, nesta segunda-feira (12/10), na Esplanada dos Ministérios, cardeal Dom Paulo Cezar Costa defendeu o respeito às diferenças políticas, a reconciliação e a construção de uma sociedade baseada no amor e na fraternidade.

O líder religioso afirmou que divergências políticas não devem transformar cidadãos em adversários incapazes de conviver. “Não podemos construir uma sociedade de inimigos, porque esse não é o caminho da fé. Esse caminho é contrário à fé, porque somos irmãos entre nós”, declarou.

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Dom Paulo Cezar defendeu que as diferenças de pensamento sejam encaradas como uma oportunidade de enriquecimento da sociedade, e não como motivo para hostilidade. “Pensar diferente se torna uma riqueza e ter posturas políticas diferentes se torna algo normal, sem que isso nos torne inimigos”, afirmou.

“É preciso, cada vez mais, construir uma sociedade à altura da grandeza e da dignidade do ser humano. Uma sociedade de irmãos”, completou.

Ao falar sobre o papel da Igreja diante das divisões sociais, Dom Paulo Cezar atribuiu à comunidade cristã a responsabilidade de evitar que as diferenças possam se converter em conflitos.

“A comunidade cristã, a igreja, tem uma missão profética irrenunciável: ser um sinal de reconciliação”, afirmou.

As festividades em homenagem à Padroeira do Brasil têm encerramento previsto com um show de Frei Gilson, às 20h, com entrada gratuita mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.