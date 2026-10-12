Fé une gerações em celebração de Nossa Senhora Aparecida na Esplanada

A fé e a esperança reuniram devotos de diferentes gerações na Esplanada dos Ministérios, na tarde desta segunda-feira (12/10), durante as celebrações em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e de Brasília. Às 17h, a missa solene começou, presidida pelo arcebispo de Brasília, cardeal Paulo Cezar Costa.



Entre os devotos, estavam as irmãs Maria Amélia Ramos, de 69 anos, professora, e Anorasi Sousa Ramos, de 65, vendedora, ambas moradoras de Ceilândia, acompanhando a missa na grade, perto do palco.

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Maria Amélia levou consigo pedidos por um mundo mais justo, com menos violência e mais compaixão. “Espero que Jesus volte, pois está na hora de voltar. Há tanta irregularidade, tanta coisa ruim no mundo. Jesus precisa abrandar os corações das pessoas que se chamam de fiéis. Que Jesus ilumine nossos caminhos e dê o arrependimento àqueles que só fazem o mal”, afirmou.

Para ela, a essência da fé está também nas atitudes cotidianas. “Nunca imaginei mudar de religião um dia porque Deus é um só. Se você crer, obedecer e ajudar seu irmão, já é uma pessoa caminhada”, disse.

A presença na celebração também foi motivada pela expectativa de ver Frei Gilson, uma das atrações mais aguardadas do encerramento. Mesmo com dores nas pernas, Maria Amélia decidiu sair de casa para acompanhar a programação de perto. “Iria assistir à missa de casa, mas isso me animou”, contou.

A celebração abriu espaço para a participação da juventude. As estudantes Catarina Ferraz, 19, moradora da Asa Norte, e Sofia Gontijo, 18, da Asa Sul, estiveram na Esplanada para divulgar a loja de artigos católicos Eis-me Aqui.

Para Sofia, participar da homenagem foi uma maneira de celebrar a fé que compartilha com outros devotos. “A gente veio prestigiar o dia de Nossa Senhora Aparecida, que é a nossa santa padroeira do Brasil”, sublinhou.

Catarina, por sua vez, destacou a importância de ver tantos fiéis reunidos em Brasília e de reconhecer a participação da juventude na igreja.

“É muito gratificante ver um evento tão grande acontecendo em Brasília, ainda mais sendo jovem. Hoje em dia, a juventude não dá mais tanta importância para isso. Então, vamos mostrar que a igreja não está morta e que os jovens ainda fazem parte da igreja”, declarou.

O encerramento das festividades está previsto para as 20h, com apresentação de Frei Gilson em um palco montado na Esplanada dos Ministérios. O show tem entrada gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.



