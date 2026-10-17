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ELEIÇÕES 2026

Grass promete regularizar imóveis e revitalizar casarões da Vila Planalto

Candidato ao GDF também defendeu melhorias na saúde e na infraestrutura da região e propôs fortalecer o comércio local para impulsionar o turismo e gerar emprego e renda

Grass afirmou que pretende recuperar a Fazendinha e os casarões tradicionais da Vila Planalto - (crédito: Maria Eduarda Lavocat/CB.D.A Press)
Grass afirmou que pretende recuperar a Fazendinha e os casarões tradicionais da Vila Planalto - (crédito: Maria Eduarda Lavocat/CB.D.A Press)

Durante caminhada na Vila Planalto, neste sábado (17/10), o candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) afirmou que pretende priorizar a regularização dos imóveis, a melhoria da infraestrutura e o fortalecimento da economia local. Segundo ele, os moradores relatam dificuldades no atendimento do posto de saúde, falta de vagas em escolas e carência de políticas públicas, apesar da proximidade da região com o centro do poder político do DF.

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Entre as propostas para a comunidade, Grass citou a regularização dos imóveis, com garantia de segurança jurídica aos proprietários, a melhoria do atendimento na unidade de saúde e o incentivo aos restaurantes, bares, comércios e artesãos da região. O candidato também defendeu transformar a Vila Planalto em um polo turístico do Distrito Federal, com potencial para gerar emprego e renda.

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Sobre a preservação do patrimônio histórico, o petista afirmou que pretende recuperar a Fazendinha e os casarões tradicionais da Vila Planalto. Segundo ele, a proposta é valorizar a memória da construção de Brasília e transformar os espaços em locais de visitação turística.

Na reta final da campanha, Grass afirmou que a eleição deve ser encarada como uma decisão sobre o futuro do Distrito Federal, para além da polarização entre esquerda e direita ou entre PT e PL. O candidato criticou os últimos oito anos de governo e apontou problemas nas áreas de saúde, educação e transporte público.

Para os últimos dias antes da votação, Grass disse que pretende manter a presença nas ruas e nas redes sociais, conversar com a população e apresentar suas propostas. O candidato destacou sua experiência como deputado distrital e afirmou que tem um plano de governo para o Distrito Federal.

“Quem quer mudança realmente, quem tem esse interesse de ver Brasília diferente, a mudança sou eu”, declarou.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 17/10/2026 11:09
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