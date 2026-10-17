Grass promete regularizar imóveis e revitalizar casarões da Vila Planalto

Grass afirmou que pretende recuperar a Fazendinha e os casarões tradicionais da Vila Planalto - (crédito: Maria Eduarda Lavocat/CB.D.A Press)

Durante caminhada na Vila Planalto, neste sábado (17/10), o candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) afirmou que pretende priorizar a regularização dos imóveis, a melhoria da infraestrutura e o fortalecimento da economia local. Segundo ele, os moradores relatam dificuldades no atendimento do posto de saúde, falta de vagas em escolas e carência de políticas públicas, apesar da proximidade da região com o centro do poder político do DF.

Entre as propostas para a comunidade, Grass citou a regularização dos imóveis, com garantia de segurança jurídica aos proprietários, a melhoria do atendimento na unidade de saúde e o incentivo aos restaurantes, bares, comércios e artesãos da região. O candidato também defendeu transformar a Vila Planalto em um polo turístico do Distrito Federal, com potencial para gerar emprego e renda.

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Sobre a preservação do patrimônio histórico, o petista afirmou que pretende recuperar a Fazendinha e os casarões tradicionais da Vila Planalto. Segundo ele, a proposta é valorizar a memória da construção de Brasília e transformar os espaços em locais de visitação turística.

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Na reta final da campanha, Grass afirmou que a eleição deve ser encarada como uma decisão sobre o futuro do Distrito Federal, para além da polarização entre esquerda e direita ou entre PT e PL. O candidato criticou os últimos oito anos de governo e apontou problemas nas áreas de saúde, educação e transporte público.

Para os últimos dias antes da votação, Grass disse que pretende manter a presença nas ruas e nas redes sociais, conversar com a população e apresentar suas propostas. O candidato destacou sua experiência como deputado distrital e afirmou que tem um plano de governo para o Distrito Federal.

“Quem quer mudança realmente, quem tem esse interesse de ver Brasília diferente, a mudança sou eu”, declarou.