Grass critica gestão na saúde pública em caminhada na Vila Planalto

Durante caminhada na Vila Planalto, neste sábado (17/10), o candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) criticou a gestão da saúde pública no DF. O candidato defendeu a valorização dos servidores da área e afirmou que a população sofre com a falta de equipes, equipamentos, insumos, medicamentos e estrutura na rede pública.
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Grass classificou a situação como a maior crise da saúde pública do DF e destacou a importância da comunidade da Vila Planalto, que, segundo ele, representa um lugar de trabalho e memória, além de ser patrimônio do Brasil e do Distrito Federal.
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“Eu não me conformo, eu não acredito que a rejeição ao PT ou a divergência com o PT seja maior do que a indignação com a morte. Que a divergência ou a discordância com o PT sejam maiores do que a indignação com o roubo e a corrupção. Sejam maiores do que o sofrimento humano”, declarou.
O candidato afirmou que, se eleito, pretende construir um governo comprometido com a saúde pública e a proteção da população.