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ELEIÇÕES 2026

Grass critica gestão na saúde pública em caminhada na Vila Planalto

Candidato ao GDF afirmou que faltam equipes, equipamentos, insumos e medicamentos na rede pública e defendeu a valorização dos servidores da saúde

O candidato afirmou que, se eleito, pretende construir um governo comprometido com a saúde pública e a proteção da população - (crédito: Maria Eduarda Lavocat)
O candidato afirmou que, se eleito, pretende construir um governo comprometido com a saúde pública e a proteção da população - (crédito: Maria Eduarda Lavocat)

Durante caminhada na Vila Planalto, neste sábado (17/10), o candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) criticou a gestão da saúde pública no DF. O candidato defendeu a valorização dos servidores da área e afirmou que a população sofre com a falta de equipes, equipamentos, insumos, medicamentos e estrutura na rede pública.

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Grass classificou a situação como a maior crise da saúde pública do DF e destacou a importância da comunidade da Vila Planalto, que, segundo ele, representa um lugar de trabalho e memória, além de ser patrimônio do Brasil e do Distrito Federal.

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“Eu não me conformo, eu não acredito que a rejeição ao PT ou a divergência com o PT seja maior do que a indignação com a morte. Que a divergência ou a discordância com o PT sejam maiores do que a indignação com o roubo e a corrupção. Sejam maiores do que o sofrimento humano”, declarou.

O candidato afirmou que, se eleito, pretende construir um governo comprometido com a saúde pública e a proteção da população.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 17/10/2026 10:59
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