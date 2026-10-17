Celina destaca segurança e defende ampliação do monitoramento por câmeras

Celina Leão, candidata ao governo do DF, ao lado do deputado federal Alberto Fraga (PL), em evento no Cruzeiro Velho - (crédito: Ricardo Daehn / CB DA Press)

Na fase final da campanha, a governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP) comentou ao Correio neste sábado (17/10) a intenção de demostrar que à população seus projetos. "É o projeto da experiência, e que, em cinco meses entregou, e seguiremos a fazer muito mais. Com muita humildade, eu estou com a agenda cheia todos os dias. Tenho falado para a militância para não entrar em clima do já ganhou: ainda se tem uma semana, e uma semana é muito tempo para a gente continuar engajado. Hoje, temos agenda até meia-noite, e peço para as pessoas não pararem", pontuou a candidata.



Pela manhã, em evento dedicado à família PM, na Arena CCB (Congregação Cristã do Brasil), no Cruzeiro Velho, Celina repercutiu conceitos encampados pelo aliado Flávio Bolsonaro (PL) e seguiu discurso contrário ao desarmamento. "Essa é uma discussão que ela precisa de ter embasamentos legais. Você pode ter o acesso à arma, mas tem que ter critérios, há necessidade de se ter treinamento — não se trata de sair armando a população. Eu acho que o Flávio (Bolsonaro) deixou isso muito claro, ontem, na fala dele. Há necessidade de critérios, ter (arma) onde, e de que forma você pode. Porque hoje quem está armado, de verdade, armado até os dentes, são os bandidos, as facções criminosas. E isso também não pode acontecer", avaliou.



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Celina também destacou a necessidade de fiscalização, "principalmente das fronteiras", e combate ao armamento ilegal. "(É preciso) armar verdadeiramente as nossas polícias e ter o acesso (da população) controlado às armas". Celina também mencionou a previsão de realização do Curso de Formação de Praças (CFP 13) e afirmou que pretende ampliar o sistema de monitoramento por câmeras. A meta apresentada é chegar a mais de 40 mil equipamentos até o próximo ano.



Sobre o momento decisivo das eleições, Celina cravou uma visão de persistência. "Acho que o exemplo vem do líder, daquele que está nas ruas. Hoje (sábado, 17/10), pela manhã, recebi várias fotos de vários grupos nossos das cidades todas do DF. Nós ganhamos em todas as zonas eleitorais. O objetivo agora é manter essa base de vitória do primeiro turno e ampliar um pouco mais", observou.