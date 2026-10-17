Entretenimento Após dez anos, banda irlandesa U2 anuncia retorno ao Brasil com dois shows A banda irlandesa U2 confirmou que fará duas apresentações no Brasil em março de 2027, marcando seu retorno ao país após dez anos. Os shows serão realizados nos dias 10 e 12, no estádio Morumbis, em São Paulo, como parte da turnê mundial “Carnaval De Luz Presents: The Greatest Show On Earth”. A pré-venda e a comercialização de ingressos ocorrerão pela plataforma Ticketmaster e nas bilheterias oficiais. Por Flipar

Viviane Sassen/Divulgação