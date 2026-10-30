Federação Espírita Brasileira terá exibição gratuita do longa As Irmãs Fox

A Federação Espírita Brasileira, na L2 Norte, exibirá gratuitamente o longa Irmãs Fox em 7 de novembro. A exibição será no auditório da Federação e contará com a presença do diretor e roteirista do longa, Wagner de Assis, que dirigiu também Nosso Lar. O filme retrata o marco inicial do espiritualismo moderno e a história das irmãs Katherine, Leah e Margaret Fox. Suas vidas mudam completamente após a casa em que moravam com os pais, em Hydesville, Nova York, sofrer com fortes ruídos sem nenhuma explicação.
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Katherine decide se comunicar com os sons que ouvia e, para sua surpresa, obteve respostas do espírito do antigo dono da propriedade. A exibição será gratuita, mediante a retirada de ingressos na recepção. As entradas são limitadas.
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