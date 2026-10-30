Federação Espírita Brasileira terá exibição gratuita do longa As Irmãs Fox

Federação Espírita Brasileira terá exibição gratuita do filme Irmãs Fox, e contará com a presença do diretor e roteirista do longa, Wagner de Assis. - (crédito: Divulgação )

A Federação Espírita Brasileira, na L2 Norte, exibirá gratuitamente o longa Irmãs Fox em 7 de novembro. A exibição será no auditório da Federação e contará com a presença do diretor e roteirista do longa, Wagner de Assis, que dirigiu também Nosso Lar. O filme retrata o marco inicial do espiritualismo moderno e a história das irmãs Katherine, Leah e Margaret Fox. Suas vidas mudam completamente após a casa em que moravam com os pais, em Hydesville, Nova York, sofrer com fortes ruídos sem nenhuma explicação.

Katherine decide se comunicar com os sons que ouvia e, para sua surpresa, obteve respostas do espírito do antigo dono da propriedade. A exibição será gratuita, mediante a retirada de ingressos na recepção. As entradas são limitadas.

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