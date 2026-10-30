O que são e quais os sintomas das doenças degenerativas e sem cura que vitimaram Patrick Stewart - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte de Patrick Stewart, aos 86 anos, trouxe atenção para duas condições neurológicas que podem comprometer progressivamente as funções cerebrais: o Alzheimer e a demência com corpos de Lewy.

O ator, conhecido mundialmente por interpretar personagens em produções como "X-Men", convivia com os dois diagnósticos.

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O falecimento foi comunicado na quinta-feira (29), por meio das redes sociais do artista. A publicação informou que ele morreu em sua residência, em Los Angeles, acompanhado pela esposa, Sunny, após enfrentar as doenças.

"Anunciamos com grande pesar o falecimento de Sir Patrick Stewart ontem em sua casa em Los Angeles, sob os cuidados amorosos de sua amada esposa Sunny, após uma breve e comovente jornada com a doença de Alzheimer e a demência corporal de Lewy", cita um trecho do post.

Embora ambas provoquem alterações neurológicas e possam prejudicar capacidades cognitivas, as condições apresentam características próprias.

De acordo com a ADI (Alzheimer's Disease International), aproximadamente 60% dos diagnósticos de demência no mundo correspondem ao Alzheimer, considerado o tipo mais frequente. A demência com corpos de Lewy, por sua vez, representa entre 10% e 15% dos casos.

Entenda a diferença entre Alzheimer e corpos de Lewy

O Alzheimer está relacionado à deterioração gradual das células cerebrais, que acabam perdendo suas funções e morrendo. Esse processo pode desencadear diferentes manifestações de demência.

A demência com corpos de Lewy é uma das condições que afetam o funcionamento do cérebro. Nesse caso, ocorre o acúmulo de estruturas anormais formadas pela proteína alfa-sinucleína no córtex cerebral.

Conhecidos como corpos de Lewy, esses depósitos interferem na comunicação entre os neurônios e podem afetar a memória, o aprendizado e o controle dos movimentos.

As duas doenças não possuem uma causa específica estabelecida pela ciência. Pesquisas associam o desenvolvimento dessas condições a uma combinação de fatores genéticos, ambientais e relacionados ao estilo de vida. Também é possível que uma pessoa apresente os dois diagnósticos simultaneamente, como aconteceu com Patrick Stewart.

Quais são os fatores de risco?

No caso do Alzheimer, o envelhecimento é apontado como o principal fator associado ao desenvolvimento da doença.

A existência de familiares com histórico da condição e o sedentarismo também podem elevar as chances de manifestação.

Já a demência com corpos de Lewy geralmente aparece em pessoas com mais de 50 anos. Diferentemente do Alzheimer, não é considerada uma doença hereditária e não apresenta associação direta com hábitos de vida.

Sintomas podem ser confundidos com Parkinson

As manifestações clínicas variam conforme a condição. Pessoas com Alzheimer costumam apresentar dificuldades progressivas de memória, comunicação e raciocínio, além de limitações para realizar atividades comuns do cotidiano.

A demência com corpos de Lewy, por outro lado, pode apresentar sinais semelhantes aos observados em pacientes com Parkinson, o que favorece a confusão entre os diagnósticos.

Entre os sintomas estão tremores, rigidez muscular, movimentos mais lentos, confusão mental, delírios, paranoia, dificuldades cognitivas e problemas para permanecer em pé.

Existe tratamento para as doenças?

Apesar dos avanços da medicina, nenhuma das duas condições possui cura atualmente. As intervenções disponíveis têm como principal finalidade retardar o impacto dos sintomas e proporcionar melhores condições de vida aos pacientes.

O acompanhamento pode envolver suporte psicossocial, terapia da fala, com foco na comunicação, e atividades destinadas a estimular as capacidades mentais.

Para pessoas diagnosticadas com demência com corpos de Lewy, determinados medicamentos utilizados no tratamento do Parkinson também podem ser indicados.