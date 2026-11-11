InícioCidades DF
TRÂNSITO

Urgente! Justiça manda reduzir velocidade do Eixão para 60 km/h e instalar radares

Decisão que determina redução da velocidade do Eixão para 60km/h fixa prazo de 60 dias para readequar radares na DF-002; descumprimento prevê multa diária de R$ 10 mil

Justiça determina a redução da velocidade do Eixão de 80 km/h para 60km/h em até 60 dias - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
Justiça determina a redução da velocidade do Eixão de 80 km/h para 60km/h em até 60 dias - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Uma decisão proferida pela Justiça do Distrito Federal vai alterar radicalmente a rotina de trânsito do Plano Piloto. O juiz Carlos Maroja, da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Agrário do DF, determinou a redução da velocidade máxima do Eixo Rodoviário (DF-002), o Eixão, de 80 km/h para 60 km/h. A decisão também torna obrigatória a instalação de semáforos com dispositivo de acionamento por pedestres ao longo da via. Pela decisão, a mudança entra em vigor em até 60 dias e prevê outras ações ao longo da rodovia. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A sentença é uma resposta a Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pelo promotor Dênio Augusto de Oliveira Moura, da 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). No documento a que o Correio teve acesso com exclusividade, o magistrado define que as medidas definidas no processo deverão ser cumpridas pelo Governo do Distrito Federal (GDF), Novacap, Detran-DF, DER-DF, CEB Iluminação Pública e Serviço de Limpeza Urbana (SLU). O não cumprimento das determinações acarretará multa diária de R$ 10 mil. Veja as principais mudanças definidas pela Justiça.  

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Implementar, em 60 dias, o limite de velocidade de 60km/h ao longo de todo o Eixo Rodoviário (“Eixão”), inclusive no trecho do Trevo de Triagem Norte, adequando-se no mesmo prazo os equipamentos de fiscalização eletrônica existentes na via. 

Promover, em 30 dias, a ampla publicidade do novo limite de velocidade, inclusive com a instalação de sinalização adequada a tal fim, ao longo da via. 

Elaborar, no prazo de 180 dias, projeto destinado à garantia de mobilidade, segurança e acessibilidade universal ao longo do Eixão, inclusive para pedestres, ciclistas e pessoas com mobilidade reduzida, o que inclui a observância da obrigação legal de instalação de semáforos ao longo da via. O projeto deverá ser acompanhado também do respectivo cronograma de ações de implementação efetiva. 

Elaborar, em 60 dias, plano de ações destinadas à limpeza, manutenção da drenagem pluvial e iluminação, bem como provimento de segurança por forças policiais nas passagens subterrâneas ao longo do Eixão. 

Salvar vidas

Ao fundamentar a decisão, o juiz Carlos Maroja ressaltou duas premissas centrais sobre o Eixão: a alta periculosidade da pista e o estado inóspito e inseguro das passarelas subterrâneas. Na sentença, ele cita relatórios da Polícia Civil do Distrito Federal com dados de vítimas de sinistros de trânsito entre 2022 e 2025: foram 264 pessoas, com 20 mortes e 244 feridos. Durante a tramitação da ação, iniciada em 2024, novos atropelamentos fatais foram reportados, reforçando o caráter de urgência do problema.

  • Google Discover Icon

Ana Maria Campos

Editor II

Titular da coluna Eixo Capital e do blog CB Poder, formada em Comunicação pela UnB, com especialização em Mídias Sociais pelo Uniceub.

Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Graduada em Jornalismo pela Unitri, atua no Correio Braziliense desde 2005. É subeditora e coordenadora de Cidades. Escreve sobre mobilidade urbana, violência contra mulheres, economia e política local. Apresentadora do CB.Poder e Podcast do Correio

Por Ana Maria Campos e Adriana Bernardes
postado em 11/11/2026 19:52
x