A cerimônia deste ano ocorre na Sala Martins Pena do Teatro Nacional e prestigia autoridades, artistas, atletas e empresários que contribuem para manter viva a vocação da capital - (crédito: Nathallie Lopes/CB/D.A. Press)

A noite é de festa e celebração! O Correio Braziliense realiza, na noite desta quarta-feira (18/11), a segunda edição do Prêmio JK. Criado em 2025, o evento visa reconhecer e homenagear personalidades que impactaram a história — passada e recente — de Brasília. E você poderá acompanhar todos os detalhes e vencedores aqui, ao vivo!

A cerimônia deste ano ocorre na Sala Martins Pena do Teatro Nacional e prestigia autoridades, artistas, atletas e empresários que contribuem para manter viva a vocação da capital.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Acompanhe: