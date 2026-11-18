A noite é de festa e celebração! O Correio Braziliense realiza, na noite desta quarta-feira (18/11), a segunda edição do Prêmio JK. Criado em 2025, o evento visa reconhecer e homenagear personalidades que impactaram a história — passada e recente — de Brasília. E você poderá acompanhar todos os detalhes e vencedores aqui, ao vivo!
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A cerimônia deste ano ocorre na Sala Martins Pena do Teatro Nacional e prestigia autoridades, artistas, atletas e empresários que contribuem para manter viva a vocação da capital.
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Por Ronayre Nunes
postado em 18/11/2026 18:48 / atualizado em 18/11/2026 18:50