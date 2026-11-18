Nesta quarta-feira (18/11), a partir das 19h, o Correio Braziliense celebra a segunda edição do Prêmio JK. Criado em 2025, o evento visa reconhecer e homenagear personalidades que impactaram a história — passada e recente — de Brasília. A cerimônia deste ano será na Sala Martins Pena do Teatro Nacional e vai prestigiar autoridades, artistas, atletas e empresários que contribuem para manter viva a vocação da capital. Os vencedores serão anunciados durante o evento, com transmissão ao vivo pelo YouTube e cobertura em tempo real nas redes sociais do jornal.

O nome do prêmio também é uma homenagem ao fundador de Brasília e ex-presidente Juscelino Kubitschek. Um dos agraciados com o prêmio na primeira edição foi Ronaldo Triacca, idealizador da Vinícola Brasília, empreendimento formado por 10 famílias do ramo.

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Ao Correio, Ronaldo relembrou a emoção de receber a premiação em seu nome e em nome da vinícola. "Foi muito importante para nós. Uma honra muito grande ter recebido esse prêmio logo na primeira edição", disse. O empresário ainda ressalta a importância de premiar histórias novas. "A nossa jornada é muito recente. Foi muito gratificante receber o prêmio em meio a outras histórias mais antigas", acrescentou.

Com o intuito de prestigiar iniciativas que incentivam e ressaltam as qualidades da capital federal, Ronaldo avalia que o prêmio é muito importante, sobretudo, para reconhecer o trabalho voltado para o desenvolvimento da cidade. "Isso traz um reconhecimento do trabalho desenvolvido para a área socioeconômica do DF. Traz até um incentivo para que o empreendedorismo na região cresça", comentou.

"Para quem está chegando agora, para quem está construindo ainda a história com Brasília, a premiação não deixa de ser um objetivo a ser alcançado. É um grande reconhecimento ao trabalho e esforços feitos na nossa capital", avaliou Ronaldo.

No ano passado, Jamal Jorge Bittar, presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal (FIBRA), recebeu o prêmio em nome do Sesi Lab. Sobre a realização de uma segunda edição da cerimônia, Bittar comentou que "o Prêmio JK valoriza de forma importante pessoas e instituições que fazem parte de Brasília".

O empresário ressaltou a movimentação do jornal no reconhecimento dos premiados. O Correio é parte de Brasília desde seu primeiro dia, é o primeiro jornal da Nova Capital. Conhece Brasília, as pessoas e tem total propriedade para homenagear e registrar esses nomes na memória da cidade", enfatizou.

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Para Miguel Galvão, economista e empreendedor e um dos fundadores da Infinu, na Asa Sul, a iniciativa do Correio pode ser "um momento do DF poder se olhar e reconhecer numa amplitude de 360°". Ele avalia que a premiação também é uma forma de mostrar para o Brasil que Brasília é viva e produz. "Em geral só lembram da gente no Brasil quando é para pedir ou cobrar algo. Então, nesse caso, onde há um reconhecimento do trabalho que vem sendo feito, isso traz um enfoque positivo de que há iniciativas e pessoas se esforçando para construir uma realidade mais equilibrada e saudável", pontuou.

Miguel ainda ressalta que receber o prêmio na Categoria Criativa foi uma "gratificante surpresa". "Isso deu um baita orgulho e satisfação pessoal, confirmando que toda essa andança e a busca por gerar caminhos e soluções originais de certa forma está sendo relevante para somar com o desenvolvimento de nossa capital", disse.

O empresário também comenta que a visibilidade dada pelo prêmio é muito importante para chamar a atenção para as iniciativas e empreendimentos que nascem em Brasília. "Muitas vezes, tentam nos confirmar do contrário, de que tudo esta ruim e que não há salvação", afirmou. Ela ressalta que a capital possui muito espaço para o crescimento de empresários, população e uma rica oportunidade cultural. "Temos muito o que aprender e também crescer valorizando as soluções que são geradas de maneira orgânica em nosso território", complementou.

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Outra homenageada na primeira edição foi a primeira governadora do Distrito Federal, Maria de Lourdes Abadia. Ela comentou que recebeu a premiação com muita emoção. "Esse foi o prêmio mais emocionante que recebi em toda minha vida pela importância, pela generosidade e pelo que ele representa na minha vida de candanga", afirmou.

Apresentação

Fazendo jus à premiação de pessoas de Brasília, o evento também possui uma trilha sonora clássica da capital. Para agradar os ouvidos de convidados e premiados, a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro (OSTNCS) integra a programação de uma noite dedicada a reconhecer personalidades que contribuem para a construção da identidade e o desenvolvimento da capital federal.







