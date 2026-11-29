No alto da Escadaria Daru, no Museu do Louvre, posta-se para o mundo, desde 1883, a exuberante Vitória de Samotrácia, uma das esculturas do helenismo mais admiradas pela nossa civilização. Criada, possivelmente, em 190 a.C. a deusa Nike era o esplendor do Santuário dos Grandes Deuses, na ilha de Samotrácia. Ela representa a fortuna da vitória, o sentido épico do triunfo, a liberdade em movimento, as conquistas "divinas" de cada um de nós na sua própria trajetória de vida.

Na sua primeira visita ao Louvre, em 1966, Pedro Gordilho, então com 28 anos, deparou-se com aquele inesquecível, marcante e decisivo alumbramento. Alada para o pouso da vitória, a Deusa Nike, empurrada pelos ventos — como sugerem as delicadas curvas do mármore que lhe reveste a nobreza da forma — traz toda a teatralidade e transcendência do mundo grego de então, que jamais escapariam da beleza da arte ocidental. Vinte anos depois, agora no seu "Petit Comté des Lumières" — a Fazenda São Pedro do Morro, que ele fez construir nos arredores de Brasília no início da década de 1980 — numa manhã de encantamento, Pedro Gordilho catou um toco de boa cepa na mata e, com os instrumentos necessários, fez brotar da madeira a sua escultura Vitória da Primavera. Uma alusão íntima a Vitória de Samotrácia, que marcou a sua trajetória triunfante e digna; culta e refinada; cidadã e justa; democrática e libertária.

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Pedro Augusto de Freitas Gordilho nasceu em Salvador em 20 de abril de 1938. Seu pai era o advogado Osvaldo Veloso Gordilho — ex-deputado estadual e ex-prefeito de Salvador — de quem herdaria a paixão pelo direito e a Justiça. Pianista, cantora e artista plástica, Celina Farani de Freitas Gordilho era a sua mãe, de quem herdou o talento musical e o amor pela arte. "Seu filho tem ouvido absoluto", disse o professor Jatobá — diretor da Escola de Música da Bahia —, a uma embevecida Celina Gordilho, depois que Pedro, com apenas 7 anos, participou do seu primeiro concerto. Ainda desse período da infância e da adolescência em Salvador, ele guarda duas gratas lembranças. A convivência com Anna Christina e Marta Maria, filhas de Anísio Teixeira; e a cena na varanda da casa do seu tio Lauro de Freitas, com a presença do seu pai, do encontro com Getúlio Vargas, então candidato à Presidência da República, em 1950.

Em janeiro de 1960, no último ano da faculdade de direito, Pedro Gordilho desembarcou no Rio, para o famoso verão carioca. Hospedado no apartamento de um amigo em Copacabana, por absoluto deleite, Pedro conseguiu um emprego de pianista numa boate em Botafogo. Certa noite, chegou ao palco uma linda morena, com pouco mais de 15 anos, para se apresentar. Era Eliana Pittman que iniciava sua carreira. Pedro dedilhou as teclas do piano, fazendo soltar a linda voz da jovem artista. Também nesse período, ele costumava frequentar o Farolito — um pequeno "inferninho" no Posto 6 — onde se encontrava com Tom Jobim, para ouvir e falar sobre música.

"Brasília, naquele primeiro momento de sua constituição, era muito acolhedora. Estávamos sempre sendo convidados para eventos, celebrações. Havia o encontro, quase diário, no final da tarde, início da noite, no Hotel Nacional, no hall e no bar que era majestoso. Estavam todos lá: ministros, jornalistas, parlamentares, advogados, diplomatas, inteirando-se das novidades da hora", lembra Pedro Gordilho. Recém-formado, com 22 anos, Gordilho chegou à nova capital, em fevereiro de 1961, com duas atribuições profissionais definidas: integraria a equipe do advogado Cláudio Lacombe e seria o responsável pelo acompanhamento dos recursos de interesse do Estado da Bahia no STF. Ele estava no plenário do tribunal, em abril de 1961, quando a Corte retomou os seus trabalhos após o recesso anual, dias antes de Brasília completar o seu primeiro aniversário. Naquela tarde, ele presenciou pela primeira vez, a erudição e a cultura jurídica do ministro Nunes Leal. Ficariam amigos para sempre.

Em 16 de janeiro de 1969, exatos 33 dias após a edição do AI-5, o ministro Victor Nunes Leal foi cassado. Na mesma noite, Pedro Gordilho, Claudio Lacombe, Sepúlveda Pertence e José Guilherme Vilella foram à casa de Nunes Leal lhe emprestar solidariedade e apoio. "Cláudio, você tem um lugar para mim no seu escritório?", indagou Nunes Leal rompendo o átimo de silêncio que inundou a sala da sua residência no Lago Sul, após os abraços fraternos dos amigos. Nascia naquele momento a Sociedade de Advogados Nunes Leal. Em pouco tempo, a equipe tornou-se uma referência no país com a sua atuação nos tribunais superiores.

Aguerrido, o pequeno grupo de advogados e juristas encampou, com determinação, as causas emblemáticas da luta contra a ditadura militar: a liberdade de imprensa; a defesa de estudantes, de jornalistas e de lideranças políticas perseguidas; e a própria ordem constitucional. O escritório defendeu ainda uma miríade de causas empresariais e de direito público. Entre 1975 e 1982, como representante dos advogados e por indicação do Supremo Tribunal Federal, Pedro Gordilho foi nomeado ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Em 1985, com a morte de Victor Nunes Leal, a sociedade se desfez.

Nesse meio-tempo, Pedro Gordilho construiu uma bela casa no Lago Sul, com uma arquitetura inspirada nas casas rurais inglesas do século XVIII. Além de uma grande biblioteca — que estará sendo doada para a futura Biblioteca Pedro Gordilho, do Instituto dos Advogados do DF —, ele constituiu a "Galeria de Arte Salvadorenses e Europeus". São centenas de telas e peças, em sua maioria adquiridas em galerias e antiquários brasileiros e europeus. Nesse conjunto, merecem destaque as três esculturas femininas assinadas por Alfredo Ceschiatti, entre as quais a Santa Júlia, criada a pedido de JK para homenagear sua mãe, D. Júlia; e a escultura Vênus Espacial, de Salvador Dalí. Durante 28 anos, Gordilho manteve também um elegante apartamento em Paris.

Em 2021, por sugestão de familiares e amigos, ele fundou o Instituto Pedro Gordilho, destinado à realização de atividades culturais e artísticas. Com esse objetivo, a Galeria de Arte Salvadorenses e Europeus recebe, regularmente, estudantes de escolas públicas do Distrito Federal, do Novo Gama e da Cidade Ocidental, além do Lycée Français. Desde 2024, numa parceria com a Casa Thomas Jefferson, o IPG vem realizando o Concurso Nacional de Piano.

*Jorge Henrique Cartaxo é jornalista, mestre em história pela Universidade Paris-Sorbonne