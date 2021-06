Robô chinês faz selfie em Marte

CB Correio Braziliense

(crédito: CNSA/AFP)

A Administração Espacial Nacional da China (CNSA) divulgou novas imagens tiradas pelo primeiro rover Zhurong, que está em Marte. Registros que, segundo a agência de notícias estatal Xinhua, significam “o sucesso total” da primeira missão do tipo.

As imagens incluem o panorama do local de pouso, a paisagem marciana e uma selfie do rover com a plataforma de pouso e a bandeira chinesa ao fundo. A panorâmica de 360 graus foi construída a partir de uma série de imagens que a câmera de navegação da sonda capturou, mostrando a área plana ao redor do local de pouso e o horizonte de Marte.

O rover capturou a paisagem marciana depois que pousou na superfície. E a imagem mostra que a área próxima é relativamente plana e repleta de rochas de cores claras de vários tamanhos e com bordas de superfície lisas.

Zhurong também usou uma câmera separável para tirar uma selfie. Ao lado, aparece a bandeira nacional da China desfraldada da plataforma de pouso. O equipamento, originalmente instalado na parte inferior da sonda, foi liberado a 10m ao sul da plataforma e capturou o vídeo do rover retornando à plataforma. A câmera usou um sinal sem fio para transmitir as fotos e vídeos para Zhurong, que os enviou à Terra através do orbitador.

A missão Tianwen-1 da China, que consiste em um orbitador, um módulo de pouso e um rover, foi lançada em 23 de julho de 2020. O robô chinês chegou a Marte em meados de maio para estudar o solo e a atmosfera do planeta em uma missão de três meses.