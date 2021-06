Aparelho de emagrecimento com travas na boca é desenvolvido, mas já gera polêmica

JM Jonatas Martins*

Pesquisadores do Reino Unido e da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, desenvolveram um aparelho de emagrecimento, ainda em pesquisa, que promete “ajudar na luta contra a epidemia global de obesidade”. O DentalSlim Diet Control é um dispositivo colocado nos dentes superiores e inferiores, permitindo que o usuário abra a boca apenas o suficiente para ingerir uma dieta líquida, mas ainda assim permite uma “fala livre e não restringe a respiração”.

O aparelho é fabricado sob medida e usa dispositivos magnéticos com parafusos de travamento exclusivos. A ferramenta é colocada por um dentista e pode ser retirada várias vezes, inclusive pelo usuário em caso de emergência.

De acordo com o estudo, divulgado na última segunda-feira (28/6), os participantes perderam em média 6,36 kg em duas semanas e “estavam motivados a continuar com sua jornada para perder peso”. Além disso, foram feitas alterações no design do produto para melhorar o conforto e a estética, embora “todos tenham descrito o dispositivo como tolerável”.

O artigo da pesquisa foi publicado no British Dental Journal. Na publicação, os resultados mostraram que os participantes tiveram dificuldades para pronunciar algumas palavras e se sentiram tensos e envergonhados "apenas ocasionalmente". Eles “quase nunca'' relataram uma mudança na sensação do paladar ou se sentiram desconfortáveis ao beber. Alguns ainda indicaram que ocasionalmente sentiam desconforto e perceberam que a vida em geral era menos satisfatória.

Paul Brunton, vice-reitor de Ciências da Saúde da Universidade de Otago, afirmou que o aparelho será uma ferramenta eficaz e acessível para pessoas que lutam contra a obesidade. Ele ainda comentou que o aparelho permitiria uma perda de peso em etapas, apoiada pelas recomendações de um nutricionista.

Depois da divulgação da pesquisa nas redes sociais da universidade responsável, especialistas e internautas criticaram a necessidade e o funcionamento do aparelho. O sociólogo Katjo Buissink, que estuda o consumo alimentício, questionou: Uma solução holística para a obesidade que se concentra em suas raízes socioeconômicas e promove o acesso a dietas saudáveis e sustentáveis? Não, vamos fechar a boca dos gordos e colocá-los em uma limpeza forçada com suco".

a holistic solution to obesity that focuses on its socio-economic roots and promotes access (time, cost, etc) to healthy, sustainable diets? no, let's bolt fatties' mouths shut and put them on a forced juice cleanse! — Katjo Buissink ?? (@proletarikat) June 28, 2021

A bióloga Raven Maven comentou: “Excluam isso. Excluam o time de pesquisadores. Excluam tudo”. Um usuário também se manifestou, dizendo que é por isso que a ética precisa ser ensinada na ciência. “Pensei que a medicina já havia ultrapassado esses tipos de dispositivos de tortura”, comentou.