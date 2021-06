Coral da UnB celebra 40 anos com solenidade virtual pelo YouTube

CB Correio Braziliense

Criado nos anos 80, o coral ganhou livro no ultimo mês e agora realiza evento on-line em comemoração aos 40 anos - (crédito: Arquivo Pessoal/Divulgação)

O Coral da Universidade de Brasília (UnB) vai promover, na quarta-feira (30/6) e na quinta-feira (1º/7), uma solenidade virtual em comemoração ao 40º aniversário do grupo. Com a presença de regentes e coralistas, o evento vai resgatar a história e o trabalho desenvolvido pelo coro ao longo dos anos. A transmissão será realizada pelo canal do coral no YouTube, às 20h, e terá a exibição de peças antigas, além da estreia de três vídeos de coros virtuais.

O coral lançou, no último mês, um livro também em celebração aos 40 anos do coro. A obra reúne histórias da primeira década do grupo, com recursos dos próprios autores e ex-coralistas, destacando o cenário da música coral nacional e internacional da época.

Fundado em março de 1981, o coral foi reconhecido no Distrito Federal por meio do título de Patrimônio Cultural Imaterial do Distrito Federal (Lei Distrital nº 5.155/13). Com as atividades presenciais suspensas durante a pandemia, o coro continua trabalhando virtualmente. Por meio das redes sociais, são compartilhadas fotos e histórias que marcaram as pessoas que passaram pelo grupo.

Para o segundo semestre, o coral segue com a produção de vídeos virtuais celebrando datas e homenageando compositores que marcaram a música do mundo.

Serviço

Comemoração 40 anos Coral da UnB

Quarta (30/6) e quinta (1º/7), às 20h. Transmissão pelo canal do Coral da UnB no YouTube.